Polis mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

Polis mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı için yapılan POMEM sözlü mülakatların sonuçları hangi tarihte belli olacak, açıklama yapıldı mı? İşte son gelişmeler...
27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı, tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama da yapılmadı.
Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.