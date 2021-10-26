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    • Memurlar
    • 26.10.2021 12:54
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    • 26.10.2021 13:14
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    Onlarca belediye İŞKUR üzerinden duyurdu: Toplamda yüzlerce işçi ve personel alınacak! KPSS şartsız İŞKUR personel alım ilanları

    İŞKUR‘a eklenen son ilanlara göre onlarca kentte yüzlerce kamu kurumu personel alımına başladı. İŞKUR kurum dışı kamu işçi alım ilanlarında yayımlanan ilanlarla eş güdümlü olarak belediyeler alım olacağı duyuruldu. Alımlar KPSS koşulsuz olarak yapılacak. İlanların detaylarını haberimizden bulabilirsiniz. Muğla'da ise daimi kadroda kamu işçileri aranıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre 78 kamu işçisi alımı gerçekleşecek. Şoförden beden işçisine, mühendisten veterinere birçok farklı alanda personel alımı olacak.

    takvim.com.tr
    Onlarca belediye İŞKUR üzerinden duyurdu: KPSS şartsız yüzlerce işçi ve personel alınacak!

    İŞKUR'a eklenen son ilanlara göre o şehirlerde yüzlerce kamu kurumu personel alımına başlıyor. İŞKUR kurum dışı kamu işçi alım ilanlarında yayımlanan ilanlarla eş güdümlü Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi'ne alım olacağı duyuruldu. Alımlar KPSS koşulsuz olarak yapılacak olup fazlalıkla şoför kadrolarına gerçekleşecek. İki kurumun ilanlarının detaylarını haberimizden bulabilirsiniz.

    İŞKUR ÜZERİNDEN BELEDİYE PERSONEL ALIMI İLANLARI

    Çankırı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 03.11.2021

    Samsun Bafra Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 12.11.2021

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 12.11.2021

    Adıyaman Samsat Belediyesi Memur Alım İlanı 03.11.2021

    Burdur Tefenni Belediyesi Memur Alım İlanı 15.11.2021

    Erzincan Çayırlı Belediye Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

    Manisa Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.27.10.2021.pdf

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 27.10.2021

    Ankara Pursaklar Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2021

    Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 26.10.2021

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.26.10.2021

    İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.11.2021

    İstanbul Pendik Belediyesi Personel A.Ş. 27.10.2021

    İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 28.10.2021

    Elazığ Karakoçan Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 29.10.2021

    Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.11.2021

    Kırıkkale Belediyesi Personel A.Ş. 26.10.2021

    Edirne Belediyesi Personel A.Ş. 26.10.2021

    Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel AŞ.26.10.2021

    Tekirdağ Çorlu Belediyesi Personel A.Ş.26.10.2021

    Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Personel Hiz.A.Ş.27.10.2021

    İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 27.10.2021

    Yalova Esenköy Belediyesi Pers. Lmt.Şti 27.10.2021

    Yalova Esenköy Belediyesi Pers. Lmt.Şti 27.10.2021 (2)

    Kırıkkale Belediye Personel A.Ş 01.11.2021

    Manisa Akhisar Belediyesi Pers.26.10.2021

    Manisa Akhisar Belediyesi Pers.26.10.2021

    Aydın-Nazilli Belediyesi Nazbel Ulaştırma Su İnş. Hiz. İşl. San. Ve Tic. A.Ş. 28.10.2021

    Nevşehir Yazıhüyük Belediyesi Personel Ltd.Şti. 27.10.2021

    Manisa Demirci Belediyesi Personel Limited Şirketi 28.10.2021

    İstanbul Bağcılar Belediye Başkanlığı Başak İnş.A.Ş.26.10.2021

    İzmir Karaburun Belediyesi Personel Ltd .Şti.30.10.2021

    Karabük Yenice Belediyesi Ihlamur Teras Tur.San.ve.Tic.Ltd.Şti.31.10.2021

    Kırkkale Çerikli Belediyesi Personel Ltd. Şti.26.10.2021

    Niğde Karakapı Belediyesi Personel Limited Şirketi27.10.2021

    Çanakkale Karabiga Belediyesi Personel Limited Şirketi 28.10.2021

    İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş 27.10.2021

    İŞKUR İLANLARI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

    https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        VAN BELVAN ULAŞIM İŞ İLANI

        Van Büyükşehir Belediyesi kamyon, tır şoförü ve beden işçisi olmak üzere eleman alım ilanı verdi. Ancak alımlar geçici kadroda yapılacak.

        Başvurular için yaş şartı bulunuyor. 25-40 yaş arası olmayanlar başvuru yapamıyor.

        En az ilkokul mezunu adaylar başvurabiliyor. Ayrıca en az 2 yıldır Van'da ikamet ediyor olmak gerekiyor.

        Erkek adayların da askerliklerini yapmış olmaları şartı bulunuyor.

        İş ilanına başvuru işlemleri bir adet fotoğraflı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösterir belge, adli sicil belgesi, askerlik durum belgesi gerekiyor. Başvuru için son tarih 23 Ekim Cumartesi olarak belirlendi.

        MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ İLANI

        Muğla'da ise daimi kadroda kamu işçileri aranıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre 78 kamu işçisi alımı gerçekleşecek. Şoförden beden işçisine, mühendisten veterinere birçok farklı alanda personel alımı olacak.

        Adaylar en az 18 yaşında T.C. vatandaşları arasından seçilecek. Bazı kadrolar için en az ilkokul mezunu olmak yeterli görülüyor ancak bazılarında kadro için gerekli mezuniyet durumuna sahip olmak şartı bulunuyor. Ayrıca adayların Muğla'da ikamet ediyor olmaları gerekiyor.

        İlana başvurular 25-27 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurular ilanlarda istenen belgelerle Muğla Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.'ye şahsen yapılacak.

        İŞKUR'da yayımlanan ilanlar için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

        VAN İŞ İLANI

        MUĞLA İŞ İLANI 1

        MUĞLA İŞ İLANI 2

        MUĞLA İŞ İLANI 3
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        Haberler Memurlar Onlarca belediye İŞKUR üzerinden duyurdu: Toplamda yüzlerce işçi ve personel alınacak! KPSS şartsız İŞKUR personel alım ilanları
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