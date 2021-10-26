Onlarca belediye İŞKUR üzerinden duyurdu: KPSS şartsız İŞKUR personel alım ilanları! Toplamda yüzlerce işçi ve personel alınacak!

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ İLANI

Muğla'da ise daimi kadroda kamu işçileri aranıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre 78 kamu işçisi alımı gerçekleşecek. Şoförden beden işçisine, mühendisten veterinere birçok farklı alanda personel alımı olacak.

Adaylar en az 18 yaşında T.C. vatandaşları arasından seçilecek. Bazı kadrolar için en az ilkokul mezunu olmak yeterli görülüyor ancak bazılarında kadro için gerekli mezuniyet durumuna sahip olmak şartı bulunuyor. Ayrıca adayların Muğla'da ikamet ediyor olmaları gerekiyor.

İlana başvurular 25-27 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurular ilanlarda istenen belgelerle Muğla Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.'ye şahsen yapılacak.

İŞKUR'da yayımlanan ilanlar için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

VAN İŞ İLANI

MUĞLA İŞ İLANI 1

MUĞLA İŞ İLANI 2

MUĞLA İŞ İLANI 3