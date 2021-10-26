Onlarca belediye İŞKUR üzerinden duyurdu: KPSS şartsız İŞKUR personel alım ilanları! Toplamda yüzlerce işçi ve personel alınacak!

İŞKUR'a eklenen son ilanlara göre onlarca kentte yüzlerce kamu kurumu personel alımına başladı. İŞKUR kurum dışı kamu işçi alım ilanlarında yayımlanan ilanlarla eş güdümlü olarak belediyeler alım olacağı duyuruldu. Alımlar KPSS koşulsuz olarak yapılacak.
İlanların detaylarını haberimizden bulabilirsiniz. Muğla'da ise daimi kadroda kamu işçileri aranıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre 78 kamu işçisi alımı gerçekleşecek. Şoförden beden işçisine, mühendisten veterinere birçok farklı alanda personel alımı olacak.
İŞKUR ÜZERİNDEN BELEDİYE PERSONEL ALIMI İLANLARI
Çankırı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 03.11.2021
Samsun Bafra Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 12.11.2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 12.11.2021
Adıyaman Samsat Belediyesi Memur Alım İlanı 03.11.2021
Burdur Tefenni Belediyesi Memur Alım İlanı 15.11.2021
Erzincan Çayırlı Belediye Personel Ltd. Şti. 26.10.2021
Manisa Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.27.10.2021.pdf
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 27.10.2021
Ankara Pursaklar Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2021
Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 26.10.2021
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.26.10.2021
İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.11.2021
İstanbul Pendik Belediyesi Personel A.Ş. 27.10.2021
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 28.10.2021
Elazığ Karakoçan Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 29.10.2021
Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.11.2021
Kırıkkale Belediyesi Personel A.Ş. 26.10.2021
Edirne Belediyesi Personel A.Ş. 26.10.2021
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel AŞ.26.10.2021
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Personel A.Ş.26.10.2021
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Personel Hiz.A.Ş.27.10.2021
İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 27.10.2021
Yalova Esenköy Belediyesi Pers. Lmt.Şti 27.10.2021
Yalova Esenköy Belediyesi Pers. Lmt.Şti 27.10.2021 (2)
Kırıkkale Belediye Personel A.Ş 01.11.2021
Manisa Akhisar Belediyesi Pers.26.10.2021
Manisa Akhisar Belediyesi Pers.26.10.2021
Aydın-Nazilli Belediyesi Nazbel Ulaştırma Su İnş. Hiz. İşl. San. Ve Tic. A.Ş. 28.10.2021
Nevşehir Yazıhüyük Belediyesi Personel Ltd.Şti. 27.10.2021
Manisa Demirci Belediyesi Personel Limited Şirketi 28.10.2021
İstanbul Bağcılar Belediye Başkanlığı Başak İnş.A.Ş.26.10.2021
İzmir Karaburun Belediyesi Personel Ltd .Şti.30.10.2021
Karabük Yenice Belediyesi Ihlamur Teras Tur.San.ve.Tic.Ltd.Şti.31.10.2021
Kırkkale Çerikli Belediyesi Personel Ltd. Şti.26.10.2021
Niğde Karakapı Belediyesi Personel Limited Şirketi27.10.2021
Çanakkale Karabiga Belediyesi Personel Limited Şirketi 28.10.2021
İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş 27.10.2021
İŞKUR İLANLARI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN
https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
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