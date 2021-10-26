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    • Memurlar
    • 26.10.2021 10:39
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    • 26.10.2021 10:39
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    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 57 öğretim üyesi alıyor

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 57 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İÜ-Cerrahpaşa Rektörlüğü 57 öğretim üyesi alıyor

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 57 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanına başvuruda istenen belgeler
    1. Kadroya Başvuru Dilekçesi
    2. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu
    3. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
    4. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı Özgeçmiş
    5. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (***)
    6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (***)
    7. Askerlik Durum Belgesi (***)
    8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (***)
    9. Sertifika veya Yeterlilik Belgesi (ilan edilen kadroya bağlı) (***)
    10. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
    11. Aday Akademik Değerlendirme Formu (Üniversitemizin Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri'ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu)
    12. Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir. A4 boyutlu 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.)
    (***) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

    İlanla ilgili diğer detaylar için tıklayın

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