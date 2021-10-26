İstanbul Galata Üniversitesi 54 öğretim üyesi alımı yapacak

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 54 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru hakkında bilgiler

Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. Başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, YÖK formatlı özgeçmiş, e-Devlet kapısından onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuranların, onaylı doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını süresi içinde, Profesör kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak, başvurdukları Fakülte Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar dosyalarını Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz.

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