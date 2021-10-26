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    • Memurlar
    • 26.10.2021 09:01
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    • 26.10.2021 09:11
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    GSB sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? GSB güvenlik ve temizlik görevlisi sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

    GSB sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde taşka teşkilatında görevlendirmek üzere 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı yapılacağı duyurulunca başvurular yapılmış ve 15 Eylül tarihinde kura çekimi tamamlanmıştı. Şimdi de mülakatların yapılacağı tarih merakla ve heyecanla araştırılmaya başlandı. Peki GSB güvenlik ve temizlik görevlisi sözlü sınavı ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı mı? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    GSB sözlü mülakat tarihi belli oldu mu?

    GSB sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? GSB güvenlik ve temizlik görevlisi sözlü sınavı ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı taşka teşkilatında görevlendirmek üzere 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı yapacak ve kura çekiminin ardındna sözlü sınav sonuçlarında başarılı olmanın hayalini kuranlar sınavın ne zaman gerçekleşeceğini merak ederek araştırıyor. İşte ayrıntılar...

    GSB MÜLAKAT NE ZAMAN 2021?

    4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için adaylardan İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelenecek.

    Daha sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlar için sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde duyurulacak.

    Yapılan açıklamada, ''Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.'' denildi.

    GSB sözlü mülakat tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak adaylar sık sık bakanlığın adresinden sorgulama yapabilir. Adayların gsb.gov.tr duyurularını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.

    GSB SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ İÇİN SON DAKİKA DUYURULAR (TIKLA)

    Sözlü mülakat tarihleri açıklandığı an haberimizde yer verilecektir. Sözlü mülakat tarihleri açıklandığında sınav yerleri de belli olacak.

        SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

        Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;
        a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

        b) Genel kültür, (30 puan)

        c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

        d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.

        SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

        Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

        Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

        SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

        Sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; GSB'nin www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

        GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        GENEL ŞARTLAR

        * 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
        * 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

        * 18 yaşını tamamlamış olmak.
        * Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
        * Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

            * Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
            * Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
            * Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
            * Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
            * Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

            * Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
            * Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
            * Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak..

            ÖZEL ŞARTLAR

            Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

            * En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

            * Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
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