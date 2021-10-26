GSB sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? GSB güvenlik ve temizlik görevlisi sözlü sınavı ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı taşka teşkilatında görevlendirmek üzere 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı yapacak ve kura çekiminin ardındna sözlü sınav sonuçlarında başarılı olmanın hayalini kuranlar sınavın ne zaman gerçekleşeceğini merak ederek araştırıyor. İşte ayrıntılar...
GSB MÜLAKAT NE ZAMAN 2021?
4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için adaylardan İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelenecek.
Daha sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlar için sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde duyurulacak.
Yapılan açıklamada, ''Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.'' denildi.
GSB sözlü mülakat tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak adaylar sık sık bakanlığın adresinden sorgulama yapabilir. Adayların gsb.gov.tr duyurularını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.
GSB SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ İÇİN SON DAKİKA DUYURULAR (TIKLA)
Sözlü mülakat tarihleri açıklandığı an haberimizde yer verilecektir. Sözlü mülakat tarihleri açıklandığında sınav yerleri de belli olacak.