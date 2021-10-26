GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? GSB güvenlik ve temizlik görevlisi sözlü sınavı hangi tarihte gerçekleşecek?

GSB sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde taşka teşkilatında görevlendirmek üzere 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı yapılacağı duyurulunca başvurular yapılmış ve 15 Eylül tarihinde kura çekimi tamamlanmıştı. Şimdi de mülakatların yapılacağı tarih merakla ve heyecanla araştırılmaya başlandı. Peki GSB güvenlik ve temizlik görevlisi sözlü sınavı ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı mı? İşte detaylar…
GSB MÜLAKAT NE ZAMAN 2021?
4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için adaylardan İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelenecek.
Daha sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlar için sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde duyurulacak.
Yapılan açıklamada, ''Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.'' denildi.
GSB sözlü mülakat tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak adaylar sık sık bakanlığın adresinden sorgulama yapabilir. Adayların gsb.gov.tr duyurularını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.
GSB SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ İÇİN SON DAKİKA DUYURULAR (TIKLA)
Sözlü mülakat tarihleri açıklandığı an haberimizde yer verilecektir. Sözlü mülakat tarihleri açıklandığında sınav yerleri de belli olacak.