BEKLENEN İLAN! SGK o şehirlerde personel alacak! KPSS puan şartı olmadan yüksek maaşla sözleşmeli personel başvuru şartları nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, resmi internet sitesinde bir ilan yayımladı. Bu ilanda sözleşmeli personel alımı uygulanacağı ifade edildi. Proje, kadın girişimciliğinin teşviki ve kadın işçilerin istihdam edilebilirliklerinin geliştirilerek kadınların işgücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını artırmayı amaçlıyor. Bu çerçevede kadın girişimcilere ait mikro ölçekli ve genç işletmelerde ek olarak istihdam edilecek kadın işçi amacıyla işverenlere mali destek sağlanacak. Proje kapsamında Merkez ve Yerel Büro Ekibinde projeye ait iş ve işlemlerin yürütümünün sağlanması amacıyla belirli süreli personel istihdam edilecek. Bu personelin belirlenmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca seçme sınavı düzenlenecek.
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