BEKLENEN İLAN! SGK o şehirlerde personel alacak! KPSS puan şartı olmadan yüksek maaşla sözleşmeli personel başvuru şartları nedir?

SINAVA KATILIM İÇİN GENEL ŞARTLAR

Arşiv araştırması açısından engeli bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve/veya engeli bulunmamak,

Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

SGK'nın daha önce yürütmüş olduğu projelerde çalışıp işten çıkarılmamış olmak.



SINAV BAŞVURUSU

Aşağıda belirtilen belgelerle yine aşağıdaki belirtilen adrese personel alım sınavı için başvuru yapılacak:

Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden www.sgk.gov.tr temin edilecek Başvuru Formu (Job Application Form),

Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

İş deneyimini ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri veya bu bilgileri içeren SGK hizmet dökümü

Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır)