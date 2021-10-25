Cumhuriyet Başsavcılığı personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler, başvurular nereden yapılacak? Son tarih…

Cumhuriyet Başsavcılığı personel alımı yapılacak ve başvuru şartları neler, başvurular nereden yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı.Bingöl Genç Cumhuriyet Başsavcılığı açık kadrolarına personel alımı yapılacak ve başvuruların nereden nasıl, nereden yapılacağı şartların neler olduğu merak edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı personel alımı başvurusunda gerekli belgeler neler? İşte tüm detaylar...
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 12.10.2021 ile 31.10.2021 tarihleri arasında Adalet Komisyonuna veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur.
Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER NELER?
Başvuru dilekçesine;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
eklenir.
e)Adli sicil kaydı
Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.