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    • Memurlar
    • 25.10.2021 12:33
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    • 25.10.2021 12:34
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    Cumhuriyet Başsavcılığı personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler, başvurular nereden yapılacak? Son tarih…

    Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir haber geldi ve Cumhuriyet Başsavcılığı personel alımı yapacağını duyuran bir ilan yayınladı. Bingöl Genç Cumhuriyet Başsavcılığı’na belirlenen kadrolar için şartları karşılayan personel alımı yapılacak ve şartların neler olduğu gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki Cumhuriyet Başsavcılığı personel alımı başvuru şartları neler, başvurular nereden yapılacak? Son başvuru tarihi bilgisi de verildi ve alınacak kadrolarda kariyer hedefleyenlerin acele etmesi gerekiyor. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Cumhuriyet Başsavcılığı personel alımı yapacak!

    Cumhuriyet Başsavcılığı personel alımı yapılacak ve başvuru şartları neler, başvurular nereden yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı.Bingöl Genç Cumhuriyet Başsavcılığı açık kadrolarına personel alımı yapılacak ve başvuruların nereden nasıl, nereden yapılacağı şartların neler olduğu merak edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı personel alımı başvurusunda gerekli belgeler neler? İşte tüm detaylar...

    CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 12.10.2021 ile 31.10.2021 tarihleri arasında Adalet Komisyonuna veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur.

    Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

    Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

    BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER NELER?

    Başvuru dilekçesine;
    a) T.C. kimlik numarası beyanı,
    b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
    c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
    ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
    d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
    eklenir.
    e)Adli sicil kaydı
    Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

        HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

        1.Zazaca tercüman bilirkişi
        2.Kürtçe tercüman bilirkişi
        3.Arapça tercüman bilirkişi
        4.Almanca tercüman bilirkişi
        5.Farsça tercüman bilirkişi
        6.İngilizce tercüman bilirkişi
        7.Fransızca tercüman bilirkişi
        8.Osmanlıca tercüman bilirkişi
        9.İşaret dili tercüman bilirkişi
        10. Peştuca (Afganca) tercüman bilirkişi
        12. Çince tercüman bilirkişi
        13. Japonca tercüman bilirkişi
        14. İtalyanca tercüman bilirkişi

        CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;
        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
        b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
        c) En az ilkokul mezunu olması,
        ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
        d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,


        e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
        f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
        g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
        gerekir.
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        Haberler Memurlar Cumhuriyet Başsavcılığı personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler, başvurular nereden yapılacak? Son tarih…
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