Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2021 başvuru şartları nelerdir? EGM ve JGK 10 bin bekçi alımı başvurusu...

Gündemde yoğun bir şekilde Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 başvuru şartları nelerdir? Sorularının yanıtları aranıyor. Kariyerini bu yönde devam ettirmek isteyenler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yapılacak olan açıklamaları yakından takip ediyor. Özellikle 10 bin kişi alınacağının duyurulmasının ardından araştırmalar hız kazandı ve EGM, JGM 10 bin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulaması sıklıkla yapılır oldu. Bekçi alımına ilişkin tüm gelişmeler haberimizde yer alıyor.
10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi alımı başvuruları geçtiğimiz sene 19 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl için henüz bir duyuru yayınlanmadı. 2021 bekçi alımlarına ilişkin son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.