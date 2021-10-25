Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 başvuru şartları nelerdir? EGM, JGK 10 bin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 başvuru şartları nelerdir? EGM, JGM 10 bin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok sık araştırılır oldu. Yakın zamanda yapılan alımdan sonra yeni kadroların ne zaman açılacağı merak konusu oldu ve EGM, JGK'den gelecek olan açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. Peki bekçi olabilmenin şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir, hangi görevleri üstlenir? İşte merak edilen tüm bilgiler...
10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi alımı başvuruları geçtiğimiz sene 19 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl için henüz bir duyuru yayınlanmadı. 2021 bekçi alımlarına ilişkin son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.