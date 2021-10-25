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    • Memurlar
    • 25.10.2021 09:08
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    • 25.10.2021 09:09
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    Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 başvuru şartları nelerdir? EGM, JGK 10 bin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Gündemde yoğun bir şekilde Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 başvuru şartları nelerdir? Sorularının yanıtları aranıyor. Kariyerini bu yönde devam ettirmek isteyenler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yapılacak olan açıklamaları yakından takip ediyor. Özellikle 10 bin kişi alınacağının duyurulmasının ardından araştırmalar hız kazandı ve EGM, JGM 10 bin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulaması sıklıkla yapılır oldu. Bekçi alımına ilişkin tüm gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı ne zaman?

    Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 başvuru şartları nelerdir? EGM, JGM 10 bin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok sık araştırılır oldu. Yakın zamanda yapılan alımdan sonra yeni kadroların ne zaman açılacağı merak konusu oldu ve EGM, JGK'den gelecek olan açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. Peki bekçi olabilmenin şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir, hangi görevleri üstlenir? İşte merak edilen tüm bilgiler...

    10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bekçi alımı başvuruları geçtiğimiz sene 19 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl için henüz bir duyuru yayınlanmadı. 2021 bekçi alımlarına ilişkin son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

    EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    En az 167 cm boyunda olmak,

    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

        31 yaşından gün almamış olmak,

        Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

        İlkokul mezunu bekçi maaşları 5.008,221 TL iken, Lise mezunu bekçi maaşları ise 5.186,079 TL'dir. Üniversite mezunu bekçiler de 5.421,4155 TL maaş almaktadır. Bekçilerin ücretleri, bölge ve mesai durumuna göre de değişebilir.

        BEKÇİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

        Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur.

        Emniyet teşkilatı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ise ilçe Jandarma birlik komutanıdır.

        Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır :

        A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmıyan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,

        1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,
        2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,
        3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,
        4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

            B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :

            1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,
            b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,
            c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,
            d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,
            e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,
            f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,
            g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,
            h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,
            2. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,
            3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
            4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,

            C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri:

            1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,
            2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,
            3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,
            4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,
            5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,
            6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,
            7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna Haber vermek,
            8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
            Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar.

            Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.
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