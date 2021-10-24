MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı 2021! MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı alımı başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?

MEB tarafından yayınlanan 6 bin 132 personel alımına ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. İlana başvuru yapacak adaylar başvuru tarihi ve şartları hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. MEB tarafından yayınlanan duyuruda personel alımı başvurularına ilişkim tüm bilgiler detaylı bir şekilde paylaşıldı. Peki, MEB 6 bin 132 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? MEB personel alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm merak edilenler!
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Duyuruya göre, MEB personel alımı başvuruları 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' adresinden tamamlaması gerekiyor.
Adaylar, istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek. Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek.
Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.