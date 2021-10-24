15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat ne zaman? 15 bin atama mülakat yeri sorgulama ekranı 2021!

15 bin ek atama takvimi hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. 15 bin öğretmen ataması başvuruları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Başvuru yapan öğretmenler şimdi de sözlü mülakat tarihine odaklandı. Bu bağlamda15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için tarih açıklandı. Peki, 15 bin ek atama sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar!