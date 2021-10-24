15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat ne zaman? 15 bin atama mülakat yeri sorgulama ekranı 2021!

15 bin ek atama takvimi hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. 15 bin öğretmen ataması başvuruları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Başvuru yapan öğretmenler şimdi de sözlü mülakat tarihine odaklandı. Bu bağlamda15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için tarih açıklandı. Peki, 15 bin ek atama sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı atama takvimine göre mülakat yerleri 25 Ekim'de erişime açılacak.
Adaylar mülakata girecekleri yerleri "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek.
Adaylar MEB tarafından yayınlanacak merkezler sonrasında hangi alanda mülakata katılacaklarını öğrenecekler.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
Sözlü sınavlar ise 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav sonuçlarının da açıklanmasının ardından adayların tercihlerde kullanacakları esas puanları netleşmiş olacak. Sonuçlar 27 Aralık'ta açıklanacak.