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    • Memurlar
    • 24.10.2021 11:27
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    • 24.10.2021 11:27
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    15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat ne zaman? 15 bin atama mülakat yeri sorgulama ekranı 2021!

    15 bin öğretmen ataması hakkında son gelişmeler adaylar tarafından araştırılıyor. Başvurularını tamamlayan öğretmen adayları sınav yerleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı atama takvimine göre mülakat yerlerinin ne zaman erişime açılacağı belli oldu. Mülakata girecekler adayların yerleri "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden duyurulacak. Peki, 15 bin ek atama mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 15 bin ek atama sözlü mülakat yerleri sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri açıklandı mı?

    15 bin ek atama takvimi hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. 15 bin öğretmen ataması başvuruları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Başvuru yapan öğretmenler şimdi de sözlü mülakat tarihine odaklandı. Bu bağlamda15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için tarih açıklandı. Peki, 15 bin ek atama sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar!

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı atama takvimine göre mülakat yerleri 25 Ekim'de erişime açılacak.

    Adaylar mülakata girecekleri yerleri "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek.

    Adaylar MEB tarafından yayınlanacak merkezler sonrasında hangi alanda mülakata katılacaklarını öğrenecekler.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

    Sözlü sınavlar ise 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav sonuçlarının da açıklanmasının ardından adayların tercihlerde kullanacakları esas puanları netleşmiş olacak. Sonuçlar 27 Aralık'ta açıklanacak.

        Daha sonra tercih yapmaya hak kazanan adaylar açık pozisyonlar için görev alacakları okul tercihi yapacaklar. Tercihler 21-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Mülakatlar sonucunda oluşan puana göre öğretmenlerin tercihleri arasında atamaları yapılacak.

        Atama sonuçları 31 Ocak 2022 tarihinde ilan edilecek.
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