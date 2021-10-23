Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kurum tarafından başta 1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni alımı olmak üzere toplamda 1749 personel alımı yapılacağı belirtildi. Yapılan son duyuruya göre, 1749 personel alımı yapılacağı ifade edilmişti. AFAD personel alımına ilişkin detaylar ilana başvuru yapacakların gündeminde yer alıyor. Peki, AFAD 1.749 personel alımı ne zaman başlayacak? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte bilgiler...

AFAD 1.749 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1.749 personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte alım yapılacak kadrolar;