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    • Memurlar
    • 23.10.2021 10:40
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    • 23.10.2021 10:40
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    AFAD 1.749 personel alımı ne zaman başlayacak? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları!

    AFAD 1.749 personel alımı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan bilgilere göre, 183 destek personeli, 61 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 avukat, 7 diğer sağlık personeli, 7 teknisyen ve 5 veteriner hekim alımı yapılacağı ifade edildi. Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Peki, AFAD 1.749 personel alımı ne zaman başlayacak? İşte 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları!

    takvim.com.tr
    AFAD 1.749 personel alımı ne zaman başlayacak?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kurum tarafından başta 1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni alımı olmak üzere toplamda 1749 personel alımı yapılacağı belirtildi. Yapılan son duyuruya göre, 1749 personel alımı yapılacağı ifade edilmişti. AFAD personel alımına ilişkin detaylar ilana başvuru yapacakların gündeminde yer alıyor. Peki, AFAD 1.749 personel alımı ne zaman başlayacak? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte bilgiler...

    AFAD 1.749 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1.749 personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İşte alım yapılacak kadrolar;

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    183 Destek Personeli,
    61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
    3 Avukat,

    7 Diğer Sağlık Personeli,
    7 Teknisyen,
    5 Veteriner Hekim,

        61 Sosyal Çalışmacı,
        146 Mühendis,
        175 Büro Personeli,
        1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni, alımı olmak üzere toplamda 1749 personel alımı yapılacak.

        AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        1.AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir.

        2.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak,

        Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak,

            3.Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
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