2021 AFAD personel alımı başvuru şartları! AFAD 1.749 personel alımı ne zaman başlayacak?

AFAD 1.749 personel alımı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan bilgilere göre, 183 destek personeli, 61 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 avukat, 7 diğer sağlık personeli, 7 teknisyen ve 5 veteriner hekim alımı yapılacağı ifade edildi. Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Peki, AFAD 1.749 personel alımı ne zaman başlayacak? İşte 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları!

AFAD 1.749 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1.749 personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte alım yapılacak kadrolar;