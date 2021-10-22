TSK sözleşmeli er alımı ne zaman 2021? MSB kara, deniz, hava sözleşmeli er temini başvuru şartları neler?

Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),

b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir),

c. Yüzme testine girecek adaylar mayo/şort, terlik, havlu vb. malzemeleri,

ç. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu,

d. Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodlarını (Kare Kodlu çıktısını) yanlarında getirecektir. Bu kapsamda;

(1) Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacaktır.

(2) HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacaktır.

(3) HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar; HES Kodu sonuçlarının normale dönmesi durumunda, temin faaliyetinin son günü olan 18 Kasım 2021 (Dalgıç ve Kurbağa adam tercihi olan adaylar 17 Kasım 2021) tarihine kadar sınavlara kabul edilecektir.

7. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylardan;

a. Tek tercihi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam olan adaylardan yüzme testinde başarısız olanların adaylıkları sonlandırılacak,

b. Birden fazla tercih yapan ve tercihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam olan adaylardan yüzme testinde başarısız olan adayların Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam tercihi sonlandırılacak, diğer tercihlerindeki adaylıkları devam ettirilecek,

c. Birden fazla tercih yapan ve tercihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam olan adaylardan yüzme testine katılmak istemeyenler, istekleri halinde feragat dilekçesi verebilecekler, feragat dilekçesi veren adayların Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam tercihi sonlandırılacak, diğer tercihlerindeki adaylıkları devam ettirilecektir.

8. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

9. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan/evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

10. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.