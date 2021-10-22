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    • Memurlar
    • 23.10.2021 09:36
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    • 23.10.2021 09:36
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    İŞKUR'dan kamu ilanları: Hangi kadrolara alım var! KPSS şartı yok... 23 Ekim onlarca şehirde alımlar başladı! İşte başvuru şartları

    İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Onlarca kentteki kamu kurumlarına ve belediyelere oluşturulan personel, memur ve işçi alımlarının müracaat verileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar sürat kesmeden devam ediyor. İŞKUR üzerinden daha önce başvuru yapmamış olan adaylar için görselli olarak sizlere nasıl başvuru yapacağınızı belirtiyoruz. Öncelikle adaylar www.iskur.gov.tr adresine girip T.C kimlik numarası ile kayıt olup veya E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları gereklidir.

    takvim.com.tr
    Onlarca şehirde alımlar başladı! Hangi kadrolara alım var! KPSS şartı yok...

    İŞKUR personel ve kamu ilanları: İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Onlarca kentteki kamu kurumlarına ve belediyelere oluşturulan personel, memur ve işçi alımlarının müracaat verileri sayfamızda. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar sürat kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir fazlası özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı değişik kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor.

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

    Türkiye İş Kurumu Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfası üzerinden yayımlanan ilanda kadrolara şu şekilde yer verildi :

    Doktor, Gıda mühendisi, koordinatör, aşçı, aşçı yardımcısı, spor eğitmeni, çocuk gelişimcisi, kişisel gelişim uzmanı, bilgisayar işletmeni, operatör, süpürgeci, harita mühendisi, şoför, elektrik elektronik mühendisi, mimar, şehir plancısı, destek personeli, büro elemanı, peyzaj mimarı, bilet satış personeli, gıda teknikeri, bilgisayar teknikeri, büro işçisi, biyolog, veteriner sağlık teknikeri, veteriner hekim, beden işçisi, temizlik personeli. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.


    Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

    Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021

    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021

    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 30.10.2021

    Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021

    Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021

    İstanbul Bakırköy Pers. Hiz. Ltd. Şti. 03.11.2021

    Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş. Tic. San. A.Ş. 22.10.2021

    Eskişehir Halk Ekmek San.Tic. A.Ş. 31.10.2021

    Hatay İSKENT İskenderun Kent Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 22.10.2021

    Hatay İSKENT İskenderun Kent Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 22.10.2021

    İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. 22.10.2021

        Kayseri KAY-TUR Kayseri Turizm Eğitim Kültür Tic A.Ş. 30.10.2021

        İstanbul Bakırköy Pers. Hizm. Ltd. Şti. 12.11.2021

        Hatay Payas İmar İnş. Tic. San. Ltd. Şti. 23.10.2021

        Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. Avukat Alım İlanı 24.10.2021

        Kayseri Kay Tur Eğt. Tic. A.Ş. 30.10.2021

        Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 22.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 22.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Engelli Personel Alımı 22.10.2021

        Bursa Harmancık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.10.2021

        Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Personel A.Ş. 22.10.2021

        İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 22.10.2021

        İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. Eğitmen Alım İlanı 22.10.2021

        İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 22.10.2021

        Afyonkarahisar Başmakçı Ulaştırma Harf. Nak. Hayv. Tem. İnş. Gıda Petr. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. 22.10.2021

        Konya Seydişehir SYDV 25.10.2021

        Sivas İmranlı KHGB 22.10.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Beltes Petrol enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. 25.10.2021

        İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.22.10.2021

        Çanakkale Bayramiç Bel.Pers.Ltd.Şti 25.10.2021

        Zonguldak Çaybel İmar İnş. San.Tic. Ltd.Şti 19.11.2021.pdf

        İzmir İzenerji İns. Kayn.Bak.Onarım Enerji.Güv.Hiz.Tur.San.Tic.Aş 23.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş.22.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş 25.10.2021

        İzmir Fuarcılık Hiz. Kültür San.Tic .A.Ş 25.10.2021

        Bursa Orhaneli Tur.İnş.Tek.Tic.Ltd.Şti. 22.10.2021

        Denizli Tavbel Çevre Tem. Enerji Tic. A.Ş 23.10.2021

        İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş 22.10.2021

        İzmir Karaburun Belediyesi Ltd.Şti. 23.10.2021

        Elazığ İl Özel İdaresi Personel A.Ş 22.10.2021

        Afyonkarahisar Emirdağ Topakev İnşaat Temizlik Gıda Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. 25.10.2021

        Sakarya Adapazarı SYDV 22.10.2021.pdf

        Sakarya Adapazarı SYDV 22.10.2021 (2).pdf

        İzmir İzelman A.Ş.25.10.2021.pdf

        İzmir İzelman A.Ş. 25.10.2021.pdf

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 25.10.2021

        İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş 25.10.2021

        Sakarya Arbel İnş. Peyz. Hizm. Alım Geri Dönüşüm A.Ş. 22.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 23.10.2021

        Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 24.10.2021

        Sakarya Akbelde İnş. Taah. Yat. Paz. Sağ. Hizm. A.Ş. 22.10.2021

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 27.10.2021

        Erzincan Çayırlı Belediye Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

        İstanbul Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Tic. A.Ş. 27.10.2021

        Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 24.10.2021

        İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

        İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 26.10.2021

        İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 27.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 23.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 24.10.2021

        Mersin Erdemli Personel A.Ş.22.10.2021

        Afyon Akharım Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.23.10.2021

        Manisa Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.27.10.2021.pdf

        Antalya Falez Çevre Yönetim A.Ş.22.10.2021

        Tekirdağ Ebsan İnşaat Ulaşım Gıda Sanayi A.Ş.22.10.2021

        Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık ve Pet. Tem. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 26.10.2021

        İstanbul Sarbel Organizasyon Temizlik Spor Hizmetleri İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 22.10.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 22.10.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 27.10.2021

        Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

        Ankara Pursaklar Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2021

        Aydın Kartuğ Sağlık ve Sosyal Hizm. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. 26.10.2021

        Erzincan İliç SYDV 27.10.2021

        Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 27.10.2021

        İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 25.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 27.10.2021

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 27.10.2021 (1)

        İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 23.10.2021

        Van Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. 23.10.2021

        Kayseri Sarız Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.10.2021

        Tekirdağ Şarkent Turizm San ve Tic Ltd Şti. 27.10.2021

        Kayseri Ulaşım İnş Taah. Proj Müş. Telekom. San Tic A.Ş. 26.10.2021

        Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 26.10.2021

        Kırşehir Termal Turizm San. A.Ş. 25.10.2021

        İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 25.10.2021

        İstanbul Bakırköy Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 22.102021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 28.10.2021

        Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşl. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 23.10.2021

        Edirne İl Özel İdaresi Personel Ltd. Şti. 22.10.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.26.10.2021

        Giresun İl Özel İdaresi Personel A.Ş.28.10.2021

        İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.11.2021

        Burdur Çeltikçi SYDV 22.10.2021

        Niğde Hacıabdullah Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.10.2021

        Sakarya Söğütlü Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 27.10.2021 (1)

        Kocaeli Derince Personel A.Ş. 23.10.2021

        İstanbul Pendik Belediyesi Personel A.Ş. 27.10.2021

        Bursa Yenişehir SYDV 26.10.2021

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 27.10.2021 (2)

        İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 28.10.2021

        Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 25.10.2021

        İstanbul BİMTAŞ Boğaziçi Peyz. İnş. Müş. Tek. Hiz. San. Tic. A.Ş. 25.10.2021

        İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 28.10.2021

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 27.10.2021 (3)

        Elazığ Karakoçan Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 29.10.2021

        Denizli Çardak Beltaş Taş. Akar. Sın. Kim. Teks. Tem. Hiz. Ulaş. San. Tic. Ltd. Şti. 26.10.2021

        Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı İçin Tıklayınız

            Kamu Memur Alım İlanları

            Çankırı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 03.11.2021

            Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 19.11.2021

            Samsun Bafra Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 12.11.2021

            Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 12.11.2021

            Adıyaman Samsat Belediyesi Memur Alım İlanı 03.11.2021

            Burdur Tefenni Belediyesi Memur Alım İlanı 15.11.2021

            Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 12.11.2021

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yard. Alım İlanı 26.10.2021

            ÇSGB Çalışma Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı 07.11.2021

            Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Giriş Sınavı 28.10.2021

            Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 26.10.2021

            Adalet Bakanlığından Personel Alımı 10.11.2021

            Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.11.2021

            Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 12.11.2021

            DHMİ Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 07.11.2021

            Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 19.11.2021

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 22.11.2021

            Kamu Memur Alım İlanları İçin Tıklayınız

            NASIL BAŞVURU YAPILIR?

            İŞKUR üzerinden daha önce başvuru yapmamış olan adaylar için görselli olarak sizlere nasıl başvuru yapacağınızı belirtiyoruz. Öncelikle adaylar www.iskur.gov.tr adresine girip T.C kimlik numarası ile kayıt olup veya E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları gereklidir.

            İŞKUR PERSONEL MEMUR VE İŞÇİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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            Haberler Memurlar İŞKUR'dan kamu ilanları: Hangi kadrolara alım var! KPSS şartı yok... 23 Ekim onlarca şehirde alımlar başladı! İşte başvuru şartları
                SON DAKİKA