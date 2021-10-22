İŞKUR'dan kamu ilanları: Hangi kadrolara alım var! KPSS şartı yok... 23 Ekim onlarca şehirde alımlar başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR personel ve kamu ilanları: İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Onlarca kentteki kamu kurumlarına ve belediyelere oluşturulan personel, memur ve işçi alımlarının müracaat verileri sayfamızda. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar sürat kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir fazlası özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı değişik kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor.