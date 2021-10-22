İŞKUR'dan kamu ilanları: Hangi kadrolara alım var! KPSS şartı yok... 23 Ekim onlarca şehirde alımlar başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR personel ve kamu ilanları: İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Onlarca kentteki kamu kurumlarına ve belediyelere oluşturulan personel, memur ve işçi alımlarının müracaat verileri sayfamızda. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar sürat kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir fazlası özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı değişik kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?
Türkiye İş Kurumu Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfası üzerinden yayımlanan ilanda kadrolara şu şekilde yer verildi :
Doktor, Gıda mühendisi, koordinatör, aşçı, aşçı yardımcısı, spor eğitmeni, çocuk gelişimcisi, kişisel gelişim uzmanı, bilgisayar işletmeni, operatör, süpürgeci, harita mühendisi, şoför, elektrik elektronik mühendisi, mimar, şehir plancısı, destek personeli, büro elemanı, peyzaj mimarı, bilet satış personeli, gıda teknikeri, bilgisayar teknikeri, büro işçisi, biyolog, veteriner sağlık teknikeri, veteriner hekim, beden işçisi, temizlik personeli. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 30.10.2021
Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021
Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021
İstanbul Bakırköy Pers. Hiz. Ltd. Şti. 03.11.2021
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş. Tic. San. A.Ş. 22.10.2021
Eskişehir Halk Ekmek San.Tic. A.Ş. 31.10.2021
Hatay İSKENT İskenderun Kent Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 22.10.2021
Hatay İSKENT İskenderun Kent Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 22.10.2021
İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. 22.10.2021