22 Ekim onlarca şehirde alımlar başladı! İŞKUR'dan kamu ilanları: Hangi kadrolara alım var! KPSS şartı yok... İşte başvuru şartları

İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Onlarca kentteki kamu kurumlarına ve belediyelere oluşturulan personel, memur ve işçi alımlarının müracaat verileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar sürat kesmeden devam ediyor. İŞKUR üzerinden daha önce başvuru yapmamış olan adaylar için görselli olarak sizlere nasıl başvuru yapacağınızı belirtiyoruz. Öncelikle adaylar www.iskur.gov.tr adresine girip T.C kimlik numarası ile kayıt olup veya E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları gereklidir.