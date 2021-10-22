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    • Memurlar
    • 22.10.2021 14:34
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    • 22.10.2021 14:36
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    22 Ekim İŞKUR kurum dışı iş ilanları! Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı başvuru şartları!

    22 Ekim İŞKUR kurum dışı iş ilanları: Farklı belediyeler değişik kadroda çok sayıda personel alımı gerçekleştiriyor. Alımlarla alakalı kadro dağılımı ve müracaat koşullarını haberimizde derledik. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sık sık takip ediyor. Kurum dışı işçi alımı ilanı, kamu kurumlarının açtığı geçici personel alımlarında çalışmak isteyenler, bu ilanlara İŞKUR aracılı ile erişim sağlayabiliyor. Peki, kurum dışı işçi alımı müracaatı nasıl ve nereden yapılır? İşte, ilanların yer aldığı sistem ile alakalı çeşitli bilgiler. İş aramanın ilk aşaması kayıttır.

    takvim.com.tr
    Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı başvuru şartları!

    22 Ekim İŞKUR kurum dışı iş ilanları: Farklı belediyeler değişik kadroda çok sayıda personel alımı gerçekleştiriyor. Alımlarla alakalı kadro dağılımı ve müracaat koşullarını haberimizde derledik. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sık sık takip ediyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

    Erzincan Çayırlı Belediye Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

    İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş 25.10.2021

    İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 22.10.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 27.10.2021

    Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.10.2021

    Ankara Pursaklar Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2021

    Kayseri Sarız Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.10.2021

    Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 26.10.2021

    İstanbul Bakırköy Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 22.102021

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.26.10.2021

    İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.11.2021

    Niğde Hacıabdullah Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.10.2021

    İstanbul Pendik Belediyesi Personel A.Ş. 27.10.2021

    İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 28.10.2021

    Elazığ Karakoçan Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 29.10.2021

    Sakarya Kocaali Belediyesi Sos. Hizm. Ltd. Şti. 25.10.2021

    Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.11.2021

    İlanlara erişim: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        İŞKUR belediye personel alımı başvuru şartları nelerdir?

        Belediye personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

        - T.C. vatandaşı olmak.

        - Türkiye İş Kurumu 'na kayıtlı ve işsiz olmak,

        - Mezuniyet şartı bakımından ilanlar için ayrı ayrı mezuniyet şartsız, ilkokul, lise ve üniversite mezunu olmak,

        - Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak.

        - TCK 'nın 53 'üncü maddesindeki süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

        - Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış , ertelenmiş veya yedek sınıfa yapmış olmak,

        - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.

        İŞKUR PERSONEL MEMUR VE İŞÇİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR'a nasıl kayıt olunur?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        • Eğer İŞKUR kaydınızı çevrimiçi olarak yapıyorsanız, kurumun tanıttığı fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek amacıyla vereceğinizin bütün bilgilerinizin doğru ve kusursuz olmasına ilgi etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş amacıyla açılan en ideal iş ilanına daha basit şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının varolduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum vazifiyeti gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten gerçekleştirmek amacıyla;

        • Öncelik ile İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde tespit edilen "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi basitçe yapabilirsiniz.

        • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size ideal olanını seçmelisiniz.
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        Haberler Memurlar 22 Ekim İŞKUR kurum dışı iş ilanları! Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı başvuru şartları!
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