22 Ekim İŞKUR kurum dışı iş ilanları! Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı başvuru şartları!

22 Ekim İŞKUR kurum dışı iş ilanları: Farklı belediyeler değişik kadroda çok sayıda personel alımı gerçekleştiriyor. Alımlarla alakalı kadro dağılımı ve müracaat koşullarını haberimizde derledik. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sık sık takip ediyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Erzincan Çayırlı Belediye Personel Ltd. Şti. 26.10.2021
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş 25.10.2021
İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 22.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 25.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.10.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 27.10.2021
Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.10.2021
Ankara Pursaklar Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2021
Kayseri Sarız Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.10.2021
Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 26.10.2021
İstanbul Bakırköy Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 22.102021
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.26.10.2021
İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.11.2021
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.10.2021
İstanbul Pendik Belediyesi Personel A.Ş. 27.10.2021
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 28.10.2021
Elazığ Karakoçan Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 29.10.2021
Sakarya Kocaali Belediyesi Sos. Hizm. Ltd. Şti. 25.10.2021
Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.11.2021
İlanlara erişim: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
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