22 Ekim İŞKUR kurum dışı iş ilanları! Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı başvuru şartları!

İŞKUR belediye personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Belediye personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

- T.C. vatandaşı olmak.

- Türkiye İş Kurumu 'na kayıtlı ve işsiz olmak,

- Mezuniyet şartı bakımından ilanlar için ayrı ayrı mezuniyet şartsız, ilkokul, lise ve üniversite mezunu olmak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak.

- TCK 'nın 53 'üncü maddesindeki süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış , ertelenmiş veya yedek sınıfa yapmış olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.

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