Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 21.10.2021 10:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2021 10:12
    ABONE OL

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alacak

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 19 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin tekniker ve büro personeli olarak görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanına başvuru için istenen belgeler
    1) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
    2) KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
    3) Fotoğraf (Başvuru esnasında taranıp elektronik ortama aktarılmak üzere)

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa İpeği’ne can verecek yeni proje
    Haberler Memurlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacak
        SON DAKİKA