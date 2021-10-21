Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 19 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin tekniker ve büro personeli olarak görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanına başvuru için istenen belgeler

1) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

2) KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

3) Fotoğraf (Başvuru esnasında taranıp elektronik ortama aktarılmak üzere)

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