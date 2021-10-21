Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 21.10.2021 10:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2021 10:05
    ABONE OL

    Gazi Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alım ilanı

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Gazi Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Gazi Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alım ilanı

    Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 200 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi pozisyonlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına başvuru için aranan şartlar
    - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
    Özel Şartlar:
    1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
    2- Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
    3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
    4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kazanan adaylardan Tam teşekküllü hastaneden alınacak nöbet usulünde çalışmasında sakınca yoktur ibareli sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
    5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
    6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa İpeği’ne can verecek yeni proje
    Haberler Memurlar Gazi Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alım ilanı
        SON DAKİKA