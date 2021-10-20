Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Binlerce aday sonuçlar için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Sonuçlar www.egm.gov.tr adresi üzerinden de duyurulacak. Peki, 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik soru ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
94. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Binlerce adayın merakla beklediği 94. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar egm.gov.tr adresinden de ilan edilecek.
ARANACAK ŞARTLAR
5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
● 18 yaşını doldurmuş olmak.
● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.