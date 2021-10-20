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    • Memurlar
    • 20.10.2021 12:37
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    • 20.10.2021 12:37
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    94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik soru ve cevapları sorgulama nasıl yapılır?

    EGM'ye Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavının sonuçları için geri sayım sürüyor. 17 Ekim'de yapılan sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sınavın soru ve cevapları erişime açıldı. 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik soru ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Binlerce aday sonuçlar için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Sonuçlar www.egm.gov.tr adresi üzerinden de duyurulacak. Peki, 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik soru ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    94. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Binlerce adayın merakla beklediği 94. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar egm.gov.tr adresinden de ilan edilecek.

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    ARANACAK ŞARTLAR

    5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

    ● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    ● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

    ● 18 yaşını doldurmuş olmak.

    ● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

    1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

        2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

        3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

        ● Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

        ● 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

        ● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
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