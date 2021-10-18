Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6.132 personel alımı yapılacak. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bu bilginin ardından personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı ve hangi kadrolara personel alınacağı merak ediliyor. Peki, MEB 6.132 personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler

MEB 6.132 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli alımı için başvurular ekim ayında başlayacak. Başvurular, 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım Cuma saat 23.59'a kadar "Kariyer Kapısı" veya "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek.

İşte başvuruya dair bilgiler;