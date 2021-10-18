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    • Memurlar
    • 18.10.2021 08:32
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    • 18.10.2021 08:32
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    MEB 6.132 personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son duyuruda, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 6.132 personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanda yer alan bilgilere göre alımların 5 bin 872'si aşçı ve aşçı yardımcısı, 260'ı ise fizyoterapist kadrolarına olacak. Peki, MEB 6.132 personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

    MEB 6.132 personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6.132 personel alımı yapılacak. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bu bilginin ardından personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı ve hangi kadrolara personel alınacağı merak ediliyor. Peki, MEB 6.132 personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler

    MEB 6.132 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli alımı için başvurular ekim ayında başlayacak. Başvurular, 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım Cuma saat 23.59'a kadar "Kariyer Kapısı" veya "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek.

    İşte başvuruya dair bilgiler;

    Duyuruda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım Cuma 23.59'a kadar e-Devlet ile entegre çalışan "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden tamamlamaları gerekiyor.

    Adaylar, istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek, gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek.

    Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilenlerin her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.

    Atama sonuçları, 12 Kasım'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden ilan edilecek. Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

        Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

        Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

        Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

        Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

        Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
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        Haberler Memurlar MEB 6.132 personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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