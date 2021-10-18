KPSS şartsız Bakanlık tarafından 6.000 personel alımı ilanı açıklandı! İşte aşçı ve aşçı yardımcısı alımı başvuru şartları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı amacıyla ilana çıktı. Bu yönde MEB bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere değişik kadrolarda olmak üzere 5872 personel alımı yapacak. En az lise mezunu personel alımı yapılacak olup ön lisans ve lisans mezunu adaylarda müracaat yapabilecekler. Alım yapılacak kadrolar, Başvuru şartları ve ilan detayları ile ilgili verileri aktaracağız. Adaylar müracaat adımında il ve ilçe seçimi yapacaklar. Onay işlemleri amacıyla lüzumlu olanlar il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü seçimi müracaat sırasında unutulmamalı. Hem de sistem birtakım evrakların yüklenmesini de isteyecek.
KADRO BİLGİLERİ:
Milli Eğitim Bakanlığı personel alımları Türkiye geneli farklı birimlerde olmak üzere taşra teşkilatına yapılacak. Bu kapsamda Bakanlık 5872 kişilik kadro ile, 2593 aşçı alımı ve 3279 aşçı yardımcısı alımı yapılacaktır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ADRESİ
MEB içeriğinde çalışmak isteyenler amacıyla müracaatlar 25 Ekim'de başlayacak. 5 Kasım'a kadar müracaatlar alınacak. Başvurular adayların tercihlerine göre e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ya da Kariyer Kapısı sistemleri üzerinden elektronik olarak internetten yapılacak.
Adaylar müracaat adımında il ve ilçe seçimi yapacaklar. Onay işlemleri amacıyla lüzumlu olan r il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçimi müracaat sırasında unutulmamalı. Hem de sistem birtakım evrakların yüklenmesini de isteyecek.