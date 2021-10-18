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    • Memurlar
    • 19.10.2021 08:44
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    • 19.10.2021 08:44
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    KPSS şartsız Bakanlık tarafından 6.000 personel alımı ilanı açıklandı! İşte aşçı ve aşçı yardımcısı alımı başvuru şartları

    Bakanlık bünyesine KPSS puanı ile 5872 kişilik kadro ile kamu personeli alımı yapacak. Alım kadroları ve başvuru şartları haberimizde. MEB personel alım ilanında aşçı ve yardımcısı alımlarının lise, önlisans ve lisans düzeyinden olacağını duyurdu. KPSS şartı da ilanda açıklandı. Buna göre MEB bünyesinde çalışmak isteyenler KPSS'den puan almış olmalılar. KPSS puanı olmayanlar başvuru yapamazlar.

    takvim.com.tr
    Bakanlık tarafından KPSS şartsız 6.000 personel alımı ilanı açıklandı

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı amacıyla ilana çıktı. Bu yönde MEB bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere değişik kadrolarda olmak üzere 5872 personel alımı yapacak. En az lise mezunu personel alımı yapılacak olup ön lisans ve lisans mezunu adaylarda müracaat yapabilecekler. Alım yapılacak kadrolar, Başvuru şartları ve ilan detayları ile ilgili verileri aktaracağız. Adaylar müracaat adımında il ve ilçe seçimi yapacaklar. Onay işlemleri amacıyla lüzumlu olanlar il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü seçimi müracaat sırasında unutulmamalı. Hem de sistem birtakım evrakların yüklenmesini de isteyecek.


    KADRO BİLGİLERİ:

    Milli Eğitim Bakanlığı personel alımları Türkiye geneli farklı birimlerde olmak üzere taşra teşkilatına yapılacak. Bu kapsamda Bakanlık 5872 kişilik kadro ile, 2593 aşçı alımı ve 3279 aşçı yardımcısı alımı yapılacaktır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ADRESİ

    MEB içeriğinde çalışmak isteyenler amacıyla müracaatlar 25 Ekim'de başlayacak. 5 Kasım'a kadar müracaatlar alınacak. Başvurular adayların tercihlerine göre e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ya da Kariyer Kapısı sistemleri üzerinden elektronik olarak internetten yapılacak.

    Adaylar müracaat adımında il ve ilçe seçimi yapacaklar. Onay işlemleri amacıyla lüzumlu olan r il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçimi müracaat sırasında unutulmamalı. Hem de sistem birtakım evrakların yüklenmesini de isteyecek.

        Lise mezunları için okul şartı

        Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

        Önlisans mezunları için bölüm şartı

        Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak sgkbulteni.com ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvuru süreci 25 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 5 Kasım 2021 tarihine kadar elektronik ortamda başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru yapacaklar, e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek.
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        Haberler Memurlar KPSS şartsız Bakanlık tarafından 6.000 personel alımı ilanı açıklandı! İşte aşçı ve aşçı yardımcısı alımı başvuru şartları
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