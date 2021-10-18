Hangi kadrolara alım yapacak? En az lise mezunu 4 bin 500 TL maaş ile personel alımı! Başvurular…

Üniversite bünyesinde kariyer hedefleyenleri sevindirecek bir haber geldi ve Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Açık olan kadrolara 54 En az lise mezunu 4 bin 500 TL maaş ile sözleşmeli personel alımı yapılacak ve hangi kadrolar için olacağı, şartlar ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki Gaziantep Üniversitesi hangi kadrolara alım yapacak? Başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl, ne zamana kadar yapılabilecek? İşte merak edilen tüm detaylar…
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gaziantep Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı başvuruları 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile başlayıp 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.
Adaylar başvuru süresi içerisinde gerekli belgeler ile birlikte Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına Şahsen veya posta yolu ile yapabilecek.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır.
Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. E- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.