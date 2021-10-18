En az lise mezunu 4 bin 500 TL maaş ile personel alımı! Gaziantep Üniversitesi hangi kadrolara alım yapacak? Başvurular…

En az lise mezunu 4 bin 500 TL maaş ile personel alımı! Gaziantep Üniversitesi hangi kadrolara alım yapacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Üniversite bünyesinde kariyer hedefi olanlar Gaziantep Üniversitesi personel alımına ilişkin bilgileri merak ederek araştırır oldu. Hangi kadrolara kaç kişi eleman alınacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu, ne zaman ve nereden başvuruların yapılacağına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gaziantep Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı başvuruları 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile başlayıp 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.
Adaylar başvuru süresi içerisinde gerekli belgeler ile birlikte Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına Şahsen veya posta yolu ile yapabilecek.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır.
Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. E- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.