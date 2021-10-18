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    • Memurlar
    • 18.10.2021 19:27
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    • 18.10.2021 19:35
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    En az lise mezunu 4 bin 500 TL maaş ile personel alımı! Gaziantep Üniversitesi hangi kadrolara alım yapacak? Başvurular…

    Üniversite bünyesinde kariyer hedefleyenleri sevindirecek bir haber geldi ve Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Açık olan kadrolara 54 En az lise mezunu 4 bin 500 TL maaş ile sözleşmeli personel alımı yapılacak ve hangi kadrolar için olacağı, şartlar ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki Gaziantep Üniversitesi hangi kadrolara alım yapacak? Başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl, ne zamana kadar yapılabilecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    En az lise mezunu 4 bin 500 TL maaş ile personel alımı!

    En az lise mezunu 4 bin 500 TL maaş ile personel alımı! Gaziantep Üniversitesi hangi kadrolara alım yapacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Üniversite bünyesinde kariyer hedefi olanlar Gaziantep Üniversitesi personel alımına ilişkin bilgileri merak ederek araştırır oldu. Hangi kadrolara kaç kişi eleman alınacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu, ne zaman ve nereden başvuruların yapılacağına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

    GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Gaziantep Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı başvuruları 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile başlayıp 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

    Adaylar başvuru süresi içerisinde gerekli belgeler ile birlikte Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına Şahsen veya posta yolu ile yapabilecek.

    GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır.

    Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

    KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

    Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. E- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

        Özel şartlar:

        1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

        2- KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, lise düzeyi için KPSS94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

        3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

        4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

        BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

        1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)

        2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

        3- e-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi

        4- Kimlik Fotokopisi
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        Haberler Memurlar En az lise mezunu 4 bin 500 TL maaş ile personel alımı! Gaziantep Üniversitesi hangi kadrolara alım yapacak? Başvurular…
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