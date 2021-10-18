Bakanlık tarafından KPSS şartsız 6.000 personel alımı ilanı açıklandı! İşte aşçı ve aşçı yardımcısı alımı başvuru şartları

Önlisans mezunları için bölüm şartı

Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak sgkbulteni.com ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvuru süreci 25 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 5 Kasım 2021 tarihine kadar elektronik ortamda başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru yapacaklar, e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek.