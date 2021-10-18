Bakanlık tarafından KPSS şartsız 6.000 personel alımı ilanı açıklandı! İşte aşçı ve aşçı yardımcısı alımı başvuru şartları

Bakanlık bünyesine KPSS puanı ile 5872 kişilik kadro ile kamu personeli alımı yapacak. Alım kadroları ve başvuru şartları haberimizde. MEB personel alım ilanında aşçı ve yardımcısı alımlarının lise, önlisans ve lisans düzeyinden olacağını duyurdu. KPSS şartı da ilanda açıklandı. Buna göre MEB bünyesinde çalışmak isteyenler KPSS'den puan almış olmalılar. KPSS puanı olmayanlar başvuru yapamazlar.
KADRO BİLGİLERİ:
Milli Eğitim Bakanlığı personel alımları Türkiye geneli farklı birimlerde olmak üzere taşra teşkilatına yapılacak. Bu kapsamda Bakanlık 5872 kişilik kadro ile, 2593 aşçı alımı ve 3279 aşçı yardımcısı alımı yapılacaktır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ADRESİ
MEB içeriğinde çalışmak isteyenler amacıyla müracaatlar 25 Ekim'de başlayacak. 5 Kasım'a kadar müracaatlar alınacak. Başvurular adayların tercihlerine göre e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ya da Kariyer Kapısı sistemleri üzerinden elektronik olarak internetten yapılacak.
Adaylar müracaat adımında il ve ilçe seçimi yapacaklar. Onay işlemleri amacıyla lüzumlu olan r il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçimi müracaat sırasında unutulmamalı. Hem de sistem birtakım evrakların yüklenmesini de isteyecek.