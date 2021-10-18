Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru başvuru şartları neler? 2022 infaz koruma memuru alımı ne zaman? KPSS şartı var mı?

Kariyerini bu yönde hedefleyenler 2022 infaz koruma memuru alımı ne zaman? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Adalet Bakanlığı zaman zaman ilan yayınlıyor ve açık olan kadrolara personel alımı yapmak için başvurular açıyor, sınav düzenliyor. 2021 yılının son ayları yaklaşırken 2022 yılı için alım yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı? İşte infaz koruma memuru alımı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
ADALET BAKANLIĞI 2022 İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI NE ZAMAN?
Henüz resmi bir açıklama yapılmadı, yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,