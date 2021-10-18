2022 infaz koruma memuru alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Adalet Bakanlığı belirli tarihlerde infaz koruma memuru alımı yapıyor ve açılan kadrolara binlerce kişi başvuru yapıyor. Yoğun ilgi gören infaz koruma memuru alımı ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
ADALET BAKANLIĞI 2022 İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI NE ZAMAN?
Henüz resmi bir açıklama yapılmadı, yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,