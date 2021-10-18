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    • Memurlar
    • 18.10.2021 17:18
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    • 18.10.2021 17:22
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    2022 infaz koruma memuru alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı?

    Kariyerini bu yönde hedefleyenler 2022 infaz koruma memuru alımı ne zaman? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Adalet Bakanlığı zaman zaman ilan yayınlıyor ve açık olan kadrolara personel alımı yapmak için başvurular açıyor, sınav düzenliyor. 2021 yılının son ayları yaklaşırken 2022 yılı için alım yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı? İşte infaz koruma memuru alımı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    2022 infaz koruma memuru alımı ne zaman?

    2022 infaz koruma memuru alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Adalet Bakanlığı belirli tarihlerde infaz koruma memuru alımı yapıyor ve açılan kadrolara binlerce kişi başvuru yapıyor. Yoğun ilgi gören infaz koruma memuru alımı ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    ADALET BAKANLIĞI 2022 İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI NE ZAMAN?

    Henüz resmi bir açıklama yapılmadı, yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türk Vatandaşı olmak,

    Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

        Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

        Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

        Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

        Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

        İNFAZ KORUMA MEMURU NE İŞ YAPAR?

        Cezaevinde gerekli yaşam koşullarının oluşturulması, düzenin sağlanması ve tutuklu ihtiyaçlarının giderilmesi infaz koruma memurunun görevidir. Yaşam koşulları açısından asgari şartları sağlamak ile beraber infaz koruma memurunun birçok görevi bulunmaktadır.

        - Tutuklular konusunda kayıt tutmak.
        - Arama yapmak suretiyle tutukluların sakladığı tehlikeli eşyaları geri almak.
        - Tutukluların koğuşları geçmesini sağlamak ve kilitlemek.
        - Belirli zaman dilimleri içerisinde koğuşları kontrol etmek.
        - Tutukluların kaçma girişimlerini engellemek.



        - Yemek ve temizlik gibi ihtiyaçları gidermek.
        - Tutukluların sayımını yapmak.
        - İdare memuru olmadığı için sevk ve idare sorumluluğunu üstlenmek.
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