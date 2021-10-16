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    • Memurlar
    • 16.10.2021 12:41
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    • 16.10.2021 12:41
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    Ekim ve Kasım ayı memur alım ilanları: İtfaiye eri, Zabıta memuru alımı başvuru şartları nedir? KPSS şartı 5.500 TL maaşla...

    Ekim ve Kasım ayı memur alım ilanları: Sözleşmeli personel ya da işçi olmak, devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar amacıyla Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da birtakım şartları karşılayanlar devlet doğrultusundan istihdam ediliyor. Akademik personelden itfaiyeciye, zabıtadan müfettişe kadar onlarca kadro açıldı. Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

    takvim.com.tr
    Memur olmak isteyenler dikkat! İlanlar açıldı…

    Ekim ve Kasım ayı memur alım ilanları: Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını yeniledi. Devletin çoğu kademelerinde gereksinimlere göre açılan kadrolara şartlara uyan adaylar yerleştiriliyor.

    Memur olmak isteyenler dikkat! İlanlar açıldı…

    Giresun Alucra Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 15.10.2021

    6 personel alınacak

    İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021

    10 personel alınacak

    Ticaret Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 20.10.2021

    16 personel alınacak

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Çankırı Çardaklı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 20.10.2021

    2 personel alınacak

    ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 15.10.2021

    3 sözleşmeli personel alınacak

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 19.11.2021

    7 personel alınacak

    Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Personel Alım İlanı 18.10.2021

    90 personel alınacak

        Samsun Bafra Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 12.11.2021

        27 personel alınacak

        Adıyaman Samsat Belediyesi Memur Alım İlanı 03.11.2021

        1 personel alınacak

        Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 12.11.2021

        150 personel alınacak

        Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 20.10.2021

        47 personel alınacak

        Burdur Tefenni Belediyesi Memur Alım İlanı 15.11.2021

        4 personel alınacak

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yard. Alım İlanı 26.10.2021

        10 personel alınacak

        Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 12.11.2021

        60 personel alınacak

        Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Giriş Sınavı 28.10.2021

        30 personel alınacak

        ÇSGB Çalışma Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı 07.11.2021

        125 personel alınacak

        Adalet Bakanlığından Personel Alımı 10.11.2021

        1000 personel alınacak

        Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 15.10.2021

        5 personel alınacak

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 26.10.2021

        6 sözleşmeli personel alınacak

            Devlet memuru olma şartları nelerdir? Kimler devlet memuru olabilir?

            Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

            Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

            Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.

            Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.
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            Haberler Memurlar Ekim ve Kasım ayı memur alım ilanları: İtfaiye eri, Zabıta memuru alımı başvuru şartları nedir? KPSS şartı 5.500 TL maaşla...
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