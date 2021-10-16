Ekim ayı memur alım ilanları yayınlandı! İtfaiye eri, Zabıta memuru alımı başvuru şartları 2021! 5.500 TL maaşla alım...

Ekim ve Kasım ayı memur alım ilanları: Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını yeniledi. Devletin çoğu kademelerinde gereksinimlere göre açılan kadrolara şartlara uyan adaylar yerleştiriliyor.
Memur olmak isteyenler dikkat! İlanlar açıldı…
Giresun Alucra Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 15.10.2021
6 personel alınacak
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021
10 personel alınacak
Ticaret Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 20.10.2021
16 personel alınacak
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Çankırı Çardaklı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 20.10.2021
2 personel alınacak
ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 15.10.2021
3 sözleşmeli personel alınacak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 19.11.2021
7 personel alınacak
Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Personel Alım İlanı 18.10.2021
90 personel alınacak