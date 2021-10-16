AFAD bin 749 personel alımı başvuru tarihleri merak ediliyor. İlanda yer alan bilgilere göre, 183 destek personeli, 61 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 avukat, 7 diğer sağlık personeli, 7 teknisyen ve 5 veteriner hekim alımı yapılacağı ifade edildi. Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Peki, AFAD bin 749 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylı bilgi...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

183 Destek Personeli,

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Avukat,

İşte alım yapılacak kadrolar;