MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) işçi alımı sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Makine ve Kimya Endüstri (MKE) işçi alımına dair başvuru yayınlamıştı. 30 Eylül'de biten başvuruların arkasından sınav süreci başladı. Sınava katılan adaylar tarafından, "MKE işçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sorusuna yanıt aranıyor. İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde!
MKE İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MKE işçi alımı için Ankara, Çankırı ve Kırıkkale'de gerçekleşen yazılı sınavlarda adaylara 40'ar soru soruluyor ve sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Koroanvirüs önlemleri eşliğinde gerçekleşen sınavlar iki oturum halinde saat 18.00 ile 20.00'de yapılıyor.
Şu an için MKE işçi alımı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.