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    • Memurlar
    • 15.10.2021 14:34
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    • 15.10.2021 14:34
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    MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) işçi alımı sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

    MKE sınav sonuçları hakkında detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) işçi alımı başvuruları 30 Eylül'e kadar alınmıştı. Başvuruların ardından sınav süreci başlamıştı. 13 farklı kadroya istihdam sağlanacağı belirtilirken adayların gözleri sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, MKE işçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MKE işçi alımı sınav sonuç ekranı 2021!

    takvim.com.tr
    MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    Makine ve Kimya Endüstri (MKE) işçi alımına dair başvuru yayınlamıştı. 30 Eylül'de biten başvuruların arkasından sınav süreci başladı. Sınava katılan adaylar tarafından, "MKE işçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sorusuna yanıt aranıyor. İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde!

    MKE İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MKE işçi alımı için Ankara, Çankırı ve Kırıkkale'de gerçekleşen yazılı sınavlarda adaylara 40'ar soru soruluyor ve sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Koroanvirüs önlemleri eşliğinde gerçekleşen sınavlar iki oturum halinde saat 18.00 ile 20.00'de yapılıyor.

    Şu an için MKE işçi alımı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

        MAKİNE KİMYA'YA BİNLERCE İŞÇİ ALINACAK

        Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından yayımlanan ilanda,

        "Ülkemizin ve savunma sanayinin öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'ne bağlı Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'daki fabrika/işletmelerimizde istihdam edilerek dinamik organizasyonumuza değer katacak, yenilikçi, öğrenmeye açık ve ortak başarıları birlikte kutlayacak takım arkadaşlarımızla sektördeki öncülüğümüze devam etmek için aşağıda belirtilen alanlarda, nitelikli ve yeterlilikte çalışma arkadaşları arıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        İlana göre, işe alınacak adaylar, şu alanlarda istihdam edilecek;

        Makine teknolojileri operatörü,

        Tezgah ve CNC operatörü

        Kimyasal proses operatörü

        Üretim kalite kontrol çalışanı

        Kaynak operatörü

        Vinç operatörü

        Forklift operatörü,

        Isıl işlem ve yüzey işlem çalışanı

        Bakım çalışanı (Elektrik, elektronik, otomasyon)

        Bakım çalışanı (Mekanik)

        Tesis bakım çalışanı (Sıhhi tesisat, İşletme elektrikçiliği, iklimlendirme)

        Çelik ve pirinç üretim çalışanı (Pota hazırlama, döküm)

        Çelik ve pirinç üretim çalışanı (Dövme, kesme)
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