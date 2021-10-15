MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) işçi alımı sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

MAKİNE KİMYA'YA BİNLERCE İŞÇİ ALINACAK

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından yayımlanan ilanda,

"Ülkemizin ve savunma sanayinin öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'ne bağlı Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'daki fabrika/işletmelerimizde istihdam edilerek dinamik organizasyonumuza değer katacak, yenilikçi, öğrenmeye açık ve ortak başarıları birlikte kutlayacak takım arkadaşlarımızla sektördeki öncülüğümüze devam etmek için aşağıda belirtilen alanlarda, nitelikli ve yeterlilikte çalışma arkadaşları arıyoruz." ifadelerine yer verildi.