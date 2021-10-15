Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) işçi alımı sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

MKE sınav sonuçları hakkında detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) işçi alımı başvuruları 30 Eylül'e kadar alınmıştı. Başvuruların ardından sınav süreci başlamıştı. 13 farklı kadroya istihdam sağlanacağı belirtilirken adayların gözleri sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, MKE işçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MKE işçi alımı sınav sonuç ekranı 2021!
MKE İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MKE işçi alımı için Ankara, Çankırı ve Kırıkkale'de gerçekleşen yazılı sınavlarda adaylara 40'ar soru soruluyor ve sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Koroanvirüs önlemleri eşliğinde gerçekleşen sınavlar iki oturum halinde saat 18.00 ile 20.00'de yapılıyor.
Şu an için MKE işçi alımı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.