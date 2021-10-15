İŞKUR silahlı, silahsız 1.495 güvenlik görevlisi alımı başvuru ekranı! İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları!

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ŞARTLARI NELER?



Özel ve kamu kuruluşları için gerçekleştirilecek olan güvenlik görevlisi alımları için bazı şartlar mevcut. Adaylar bu şartları sağlamları durumunda rahatlıkla ilana başvuru yapabilecek. Silahlı silahsız güvenlik görevlisi başvuruları için adayların şu şartları taşıması gerekmektedir:

Türk Vatandaşı olması,

Askerlikle ilişiklerinin bulunmaması,

Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

En az orta öğretim (lise) mezunu olması,

5188 sayılı kanun gereğince Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış ve Valilik tarafından düzenlenmekte olan Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olunması,