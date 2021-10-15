İŞKUR silahlı, silahsız 1.495 güvenlik görevlisi alımı başvuru ekranı! İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları!

Gündemde yoğun bir şekilde İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları araştırması yapılıyor ve bu alanda kariyer hedefleyenler detayları merak ediyor. Milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR ilanlar yayınlamaya devam ediyor ve silahlı, silahsız 1.495 güvenlik görevlisi alımı yapılacağının duyulmasının ardından hem şartlar hem de başvurular ile ilgili detaylar sorgulanmaya başlandı. Peki İŞKUR silahlı, silahsız 1.495 güvenlik görevlisi alımı başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Kimler başvuru yapabilir? İşte ayrıntılar…
İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gerçekleştirilecek olan Güvenlik Görevlisi ilanına başvuruda bulunabilmek için İŞKUR'un resmi sitesinin üzerinden giriş yapılması ve açılan sayfa üzerinden Meslek bölümüne Güvenlik Görevlisi yazılması gerekiyor. Böylece tüm Güvenlik Görevlisi iş ilanlarına ulaşılabilirsiniz.
İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ŞARTLARI NELER?
Özel ve kamu kuruluşları için gerçekleştirilecek olan güvenlik görevlisi alımları için bazı şartlar mevcut. Adaylar bu şartları sağlamları durumunda rahatlıkla ilana başvuru yapabilecek. Silahlı silahsız güvenlik görevlisi başvuruları için adayların şu şartları taşıması gerekmektedir:
Türk Vatandaşı olması,
Askerlikle ilişiklerinin bulunmaması,
Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
En az orta öğretim (lise) mezunu olması,
5188 sayılı kanun gereğince Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış ve Valilik tarafından düzenlenmekte olan Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olunması,