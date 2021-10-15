Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 15.10.2021 13:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2021 13:12
    ABONE OL

    İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları! İŞKUR silahlı, silahsız 1.495 güvenlik görevlisi alımı başvuru ekranı!

    Gündemde yoğun bir şekilde İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları araştırması yapılıyor ve bu alanda kariyer hedefleyenler detayları merak ediyor. Milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR ilanlar yayınlamaya devam ediyor ve silahlı, silahsız 1.495 güvenlik görevlisi alımı yapılacağının duyulmasının ardından hem şartlar hem de başvurular ile ilgili detaylar sorgulanmaya başlandı. Peki İŞKUR silahlı, silahsız 1.495 güvenlik görevlisi alımı başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Kimler başvuru yapabilir? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları!

    İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları! İŞKUR silahlı, silahsız 1.495 güvenlik görevlisi alımı başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Özel ve kamu kuruluşları için silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımları yapılacaki bunu duyan vatandaşlar başvuru şartlarını merak etmeye başladı. İşte detaylar...

    İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gerçekleştirilecek olan Güvenlik Görevlisi ilanına başvuruda bulunabilmek için İŞKUR'un resmi sitesinin üzerinden giriş yapılması ve açılan sayfa üzerinden Meslek bölümüne Güvenlik Görevlisi yazılması gerekiyor. Böylece tüm Güvenlik Görevlisi iş ilanlarına ulaşılabilirsiniz.

    İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ŞARTLARI NELER?

    Özel ve kamu kuruluşları için gerçekleştirilecek olan güvenlik görevlisi alımları için bazı şartlar mevcut. Adaylar bu şartları sağlamları durumunda rahatlıkla ilana başvuru yapabilecek. Silahlı silahsız güvenlik görevlisi başvuruları için adayların şu şartları taşıması gerekmektedir:

    Türk Vatandaşı olması,
    Askerlikle ilişiklerinin bulunmaması,
    Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
    En az orta öğretim (lise) mezunu olması,
    5188 sayılı kanun gereğince Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış ve Valilik tarafından düzenlenmekte olan Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olunması,

        Kasten işlenmiş bir suç yüzünden bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum edilmemesi,
        Güvenlik işi yapması için herhangi bir engelinin bulunmaması,
        Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alımında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 4. Maddesinin birinci fıkrasının (C ) bendi gereğince af uygulanmış olsa bile dolandırıcılık, sahtecilik, casusluk, devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı işlenmiş bir suçunun bulunmaması,
        İlanın yayınlanmış olduğu tarih itibariyle 18 yaşının doldurulmamış olması,
        Görev sürekliliğini engelleyecek herhangi bir akıl hastalığının bulunmaması,
        Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Afganistan’da bir camiye bombalı saldırı
        Haberler Memurlar İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları! İŞKUR silahlı, silahsız 1.495 güvenlik görevlisi alımı başvuru ekranı!
            SON DAKİKA