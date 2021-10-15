Galatasaray Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin güvenlik görevlisi ve büro personeli olarak istihdam edileceği belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Galatasaray Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı başvuru şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

c) Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

ç) İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.

d) Koruma ve güvenlik görevlisi için erkek adaylarda 170 cm'den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az olmamak.

e) Koruma ve güvenlik görevlisi için kadın adaylarda 165 cm'den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla, 13 den az olmamak.

f) Koruma ve güvenlik görevlisi ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

g) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

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