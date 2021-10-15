Bekçi alımı ne zaman? Hangi tarihte yapılacak? 2021-2022 EGM ve Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2.500 bekçi alımı yapılmıştı ve daha önce Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 10 bin bekçi alımının yapılacağı duyurulmuştu. Peki tarih belli oldu mu? Başvuru yapacak olan kişilerin hangi niteliklere sahip olması gerekiyor? İşte tüm ayrıntılar…
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Polis Akademisi Başkanlığı (PA) Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.