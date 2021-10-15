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    • Memurlar
    • 16.10.2021 11:26
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    • 16.10.2021 11:26
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    2021-2022 EGM ve Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi alımı ne zaman? Hangi tarihte yapılacak?

    Bekçi alımı ne zaman? Hangi tarihte yapılacak? 2021-2022 EGM ve Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2.500 bekçi alımı yapılmıştı ve daha önce Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 10 bin bekçi alımının yapılacağı duyurulmuştu. Peki tarih belli oldu mu? Başvuru yapacak olan kişilerin hangi niteliklere sahip olması gerekiyor? İşte tüm ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı ne zaman?

    Sabah saatlerinden bu yana Bekçi alımı ne zaman? Hangi tarihte yapılacak? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. İlkokul, lise ve üniversite mezunu yüzbinlerce kişinin hayali olan bekçilik için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü açıklamaları da yakından takip ediliyor. Peki bekçi alımı ile ilgili yeni bir duyuru var mı, alım yapılacak mı? 2021-2022 EGM ve Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? Kimler bu işi yapabilir? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    Polis Akademisi Başkanlığı (PA) Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

    JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

    Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

        Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

        Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Haberler Memurlar 2021-2022 EGM ve Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi alımı ne zaman? Hangi tarihte yapılacak?
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