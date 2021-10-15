2021-2022 EGM ve Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi alımı ne zaman? Hangi tarihte yapılacak?

Sabah saatlerinden bu yana Bekçi alımı ne zaman? Hangi tarihte yapılacak? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. İlkokul, lise ve üniversite mezunu yüzbinlerce kişinin hayali olan bekçilik için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü açıklamaları da yakından takip ediliyor. Peki bekçi alımı ile ilgili yeni bir duyuru var mı, alım yapılacak mı? 2021-2022 EGM ve Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? Kimler bu işi yapabilir? İşte merak edilen tüm bilgiler…
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Polis Akademisi Başkanlığı (PA) Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.