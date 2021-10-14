POMEM 27. dönem sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi POMEM mülakat sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hem erkek hem kadın, lisans ve önlisans mezunu toplamda 8 bin polis alımının yapılacağı POMEM sözlü mülakatları gerçekleşti ve bir süredir gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki ne zaman açıklanacak?
27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakatlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar bekleniyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimizde yer alacaktır.
Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.