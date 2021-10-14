Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 14.10.2021 11:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2021 11:03
    ABONE OL

    Mersin Üniversitesi 25 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Mersin Üniversitesi 25 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Mersin Üniversitesi 25 öğretim üyesi alımı yapacak

    Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi fakülte ve branşlarda istihdam edileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvuru tarihi ve yeri
    Başvuru Yeri ve Tarihi
    - Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.
    (Süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
    - Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    200 milyonluk saadet zinciri vurgununda yeni gelişme
    Haberler Memurlar Mersin Üniversitesi 25 öğretim üyesi alımı yapacak
        SON DAKİKA