Kızılay KPSS şartsız yılın son personel alımını yapıyor! Hasta kabul görevlisi, mühendis, hemşire, tekniker... Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2021! Gösterilen ilanlar içinde lüzumlu şartlar tek tek belirlendi. Kızılay bünyesine hasta kabul görevlisi, biyomedikal mühendisi, hemşire, inşaat teknikeri, elektirik teknisyeni istihdamı sağlayacak. Bu bağlamda, Kızılay bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce birey hangi şartların arandığını merak ediyor.
HASTA KABUL GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI!Türk Kızılay / Anadolu / İstanbul
GENEL NİTELİKLER
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
• Hastane otomasyon sistemleri konusunda tecrübeli,
• Sağlık sektöründe en az 3 yıl deneyimi olan,
• Sağlık sektöründe 'Hasta Kayıt Kabul' pozisyonunda çalışmış,
• Hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilen aynı zamanda empati kurma becerisine sahip,
• Planlama ve Organizasyon yeteneğine sahip,
• İnsan ilişkilerinde başarılı, sabırlı, güler yüzlü ve dinamik,
• MS Office programlarına hakim,
• İstanbul / Anadolu yakasında ikamet eden,
• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.
İŞ TANIMI
• Kurumumuzun verdiği hizmetlerinden faydalanmak üzere gelen hastalara gerekli bilgileri aktarmak,
• Randevuları planlamak, diğer departmanlarla koordinasyonlu şekilde hastanın hizmet alım sürecinde memnuniyetini sağlamak,
• Hastaların kabul işlemleri için gerekli hazırlıkları tamamlamak,
• Hizmetlerimizden faydalanan/faydalanacak hastaların ödemesini almak ve faturasını kesmek,
• Gün sonunda ilgili bölüme kasa teslimi yapmak.