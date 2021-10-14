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    • Memurlar
    • 14.10.2021 10:54
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    • 14.10.2021 10:54
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    Kızılay KPSS şartsız yılın son personel alımını yapıyor! Hasta kabul görevlisi, mühendis, hemşire, tekniker... Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2021!

    Kızılay tarafından çeşitli kadrolara personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilanlar arasında gerekli şartlar tek tek belirlendi. Kızılay bünyesine hasta kabul görevlisi, biyomedikal mühendisi, hemşire, inşaat teknikeri, elektirik teknisyeni istihdamı sağlayacak. Kurum tarafından yılın son personel alımları yayınlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Kızılay bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi hangi şartların arandığını merak ediyor. Özellikle bazı kadrolarda KPSS şartı aranmaması büyük ilgi görüyor. Peki, Kızılay personel alımı 2021 başvuruları nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kızılay KPSS şartsız yılın son personel alımını yapıyor!

    Kızılay KPSS şartsız yılın son personel alımını yapıyor! Hasta kabul görevlisi, mühendis, hemşire, tekniker... Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2021! Gösterilen ilanlar içinde lüzumlu şartlar tek tek belirlendi. Kızılay bünyesine hasta kabul görevlisi, biyomedikal mühendisi, hemşire, inşaat teknikeri, elektirik teknisyeni istihdamı sağlayacak. Bu bağlamda, Kızılay bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce birey hangi şartların arandığını merak ediyor.

    HASTA KABUL GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI!

    Türk Kızılay / Anadolu / İstanbul

    GENEL NİTELİKLER

    • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

    • Hastane otomasyon sistemleri konusunda tecrübeli,

    • Sağlık sektöründe en az 3 yıl deneyimi olan,

    • Sağlık sektöründe 'Hasta Kayıt Kabul' pozisyonunda çalışmış,

    • Hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilen aynı zamanda empati kurma becerisine sahip,

    • Planlama ve Organizasyon yeteneğine sahip,

    • İnsan ilişkilerinde başarılı, sabırlı, güler yüzlü ve dinamik,

    • MS Office programlarına hakim,

    • İstanbul / Anadolu yakasında ikamet eden,

    • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

    İŞ TANIMI

    • Kurumumuzun verdiği hizmetlerinden faydalanmak üzere gelen hastalara gerekli bilgileri aktarmak,

    • Randevuları planlamak, diğer departmanlarla koordinasyonlu şekilde hastanın hizmet alım sürecinde memnuniyetini sağlamak,

    • Hastaların kabul işlemleri için gerekli hazırlıkları tamamlamak,

    • Hizmetlerimizden faydalanan/faydalanacak hastaların ödemesini almak ve faturasını kesmek,

    • Gün sonunda ilgili bölüme kasa teslimi yapmak.

        BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI!

        Türk Kızılay / Anadolu / İstanbul

        GENEL NİTELİKLER

        • Tercihen üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,

        • Hastane veya tıbbi cihaz firmalarının biyomedikal bölümlerinde en az 4 yıl deneyim sahibi,

        • Sağlık kuruluşları çalışmaları ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi,

        • Cihazların bakım ve onarımında tecrübeli, teknik konularda yeterli donanım ve bilgiye sahip,

        • Multi-disipliner çalışma ortamında görev yapabilecek,

        • Analiz etme, yorumlama ve problem çözme becerisine sahip,

        • Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli,

        • Kalifikasyon ve validasyon süreçleri konusunda deneyim sahibi,

        • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

        İŞ TANIMI

        • Tıbbi cihaz ve ekipmanın işletmeye alınmasında firmalarla gerekli organizasyonu sağlamak,

        • Tıbbi cihaz ve sistemlerin arızalarını gidermek, periyodik koruyucu bakımları gerçekleştirmek, gerektiğinde cihazları tamir için ilgili firmalara göndermek ve süreçlerinin takip edilmesini sağlamak,

        • Biyomedikal cihazların kalibrasyon takvimini planlamak ve gerekli kalibrasyonlarını yapmak,

        • Bakım anlaşması haricindeki sistemlerin gerektiğinde ilk arıza tespit ve tamirat sürecini yapabilecek, gerekli olan yedek parça/aksesuar/hizmet vb. süreçlerini hızlı bir şekilde yönetebilecek,

        • Tıbbi cihaz ve sistemlerin, alt yapı hazırlıklarının ve montajlarının kontrolünü sağlamak,

        • Biyomedikal ekibinin sevk ve idaresini gerçekleştirmek.

        HEMŞİRE PERSONEL ALIMI DETAYLARI!

        Türk Kızılay / Anadolu / İstanbul

        GENEL NİTELİKLER

        • Üniversitelerin Hemşirelik Bölümlerinden ve/veya Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümlerinden mezun,

        • En az 2 yıl deneyimi olan,

        • Uygulanacak her türlü sağlık işleminin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayabilen,

        • Öğrenmeye açık, olumlu iletişim becerilerine sahip, kendini iyi ifade edebilen, sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,

        • Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi,

        • Eğitime ve gelişime açık,

        • Sorun çözme becerisi gelişmiş olan,

        • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

        İNŞAAT TEKNİKERİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI!

        Türk Kızılay / Anadolu / İstanbul

        GENEL NİTELİKLER

        • Üniversitelerin İnşaat Teknikerliği vb. bölümlerinden mezun,

        • Tercihen hastane ve otel projelerinde en az 3 yıl deneyim sahibi,

        • Bakım-Onarım işlerinde tecrübe sahibi,

        • Metraj ve keşif yapıp, hakediş kontrolü yapabilecek,

        • Mimari malzeme bilgisine sahip,

        • Projelerin mekanik ve elektrik koordinasyonlarını sağlayabilecek,

        • İnce İnşaat İşlerinde saha ve şantiye tecrübesine sahip,

        • Autocad, Microsoft Office programlarına iyi derecede hakim,

        • Analitik düşünebilme ve çözme becerisine sahip,

        • Gerekli durumlarda esnek çalışma saatlerinde görev yapabilecek,

        • Raporlama yapabilecek,

        • Uygulama ve denetim konusunda tecrübeli,

        • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

            ELEKTRİK TEKNİSYENİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI!

            Türk Kızılay / Anadolu / İstanbul

            GENEL NİTELİKLER

            • Üniversite veya Meslek Yüksek Okullarının Elektrik-Elektronik / Otomasyon / Mekatronik bölümlerinden mezun,

            • Minimum 2 yıl bina işletmelerinde (otel, hastane, AVM, rezidans vb.) çalışmış olan,

            • Elektrik alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip,

            • Elektrikli ve elektronik ekipmanların montaj, bağlantı, devreye alma işlemlerini yapabilecek,

            • Mekanik, Elektro-Mekanik ekipmanların arıza tespit, tamir ve bakımını yapabilecek,

            • Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek, dinamik,

            • İletişim yönü güçlü,

            • Tam zamanlı çalışabilecek,

            • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.
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            Haberler Memurlar Kızılay KPSS şartsız yılın son personel alımını yapıyor! Hasta kabul görevlisi, mühendis, hemşire, tekniker... Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2021!
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