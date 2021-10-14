Kızılay KPSS şartsız yılın son personel alımını yapıyor! Hasta kabul görevlisi, mühendis, hemşire, tekniker... Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2021!

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI!

Türk Kızılay / Anadolu / İstanbul

GENEL NİTELİKLER

• Tercihen üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,

• Hastane veya tıbbi cihaz firmalarının biyomedikal bölümlerinde en az 4 yıl deneyim sahibi,

• Sağlık kuruluşları çalışmaları ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi,

• Cihazların bakım ve onarımında tecrübeli, teknik konularda yeterli donanım ve bilgiye sahip,

• Multi-disipliner çalışma ortamında görev yapabilecek,

• Analiz etme, yorumlama ve problem çözme becerisine sahip,

• Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli,

• Kalifikasyon ve validasyon süreçleri konusunda deneyim sahibi,

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

İŞ TANIMI

• Tıbbi cihaz ve ekipmanın işletmeye alınmasında firmalarla gerekli organizasyonu sağlamak,

• Tıbbi cihaz ve sistemlerin arızalarını gidermek, periyodik koruyucu bakımları gerçekleştirmek, gerektiğinde cihazları tamir için ilgili firmalara göndermek ve süreçlerinin takip edilmesini sağlamak,

• Biyomedikal cihazların kalibrasyon takvimini planlamak ve gerekli kalibrasyonlarını yapmak,

• Bakım anlaşması haricindeki sistemlerin gerektiğinde ilk arıza tespit ve tamirat sürecini yapabilecek, gerekli olan yedek parça/aksesuar/hizmet vb. süreçlerini hızlı bir şekilde yönetebilecek,

• Tıbbi cihaz ve sistemlerin, alt yapı hazırlıklarının ve montajlarının kontrolünü sağlamak,

• Biyomedikal ekibinin sevk ve idaresini gerçekleştirmek.