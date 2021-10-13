KPSS'li KPSS şartsız 2021 Ekim ayı şartsız memur ve personel alımı başvuru şartları ve resmi ilan! Lise, ön lisans ve lisans...

2021 Ekim ayı KPSS'li KPSS şartsız memur ve personel alımı müracaat şartları ve resmi ilanlar merak ediliyor. 2021 senesi Ekim ayı ilanları yayımlandı. Binlerce personel ve memur alımı yapılacak. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına memur personel alımları amacıyla müracaatlar yalnızca kurumların belirttiği şekilde yapılacak. Bu yönde kurumlara müracaat yolları, şahsen, e-Posta ve Online olarak yapılmaktadır. Adaylar müracaatlarını yalnızca son müracaat gününe kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Kamuya alım yapacak kurum ve kadrolar ile ilgili detaylar haberimizde.
EKİM AYI MEMUR PERSONEL ALIMI DETAYLARI:
Eylül ayının bitmesi ile birlikte henüz atanamayan veya yeni mezun olan adaylarımız için Ekim ayında yeni ilanlar yayımlanmaya devam edecek. Ekim ayı içerisinde kamu kurum ve kuruluşları bünyelerine alım yapmak için adaylardan memur personel başvurusu alacak. Başvuru yapmak isteyen adayların kurum ve kuruluşlar tarafından belirtilen bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.
Kamu Memur Alım İlanları
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk De3fa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021
Giresun Alucra Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 15.10.2021
Çankırı Çardaklı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 20.10.2021
Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 13.10.2021
Çankırı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 03.11.2021
Ticaret Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 20.10.2021
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 19.11.2021
ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 15.10.2021
Samsun Bafra Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 12.11.2021
Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Personel Alım İlanı 18.10.2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 12.11.2021
Adıyaman Samsat Belediyesi Memur Alım İlanı 03.11.2021
Burdur Tefenni Belediyesi Memur Alım İlanı 15.11.2021
Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 20.10.2021
Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 12.11.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yard. Alım İlanı 26.10.2021