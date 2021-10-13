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    • Memurlar
    • 13.10.2021 14:29
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    • 13.10.2021 14:29
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    KPSS'li KPSS şartsız 2021 Ekim ayı şartsız memur ve personel alımı başvuru şartları ve resmi ilan! Lise, ön lisans ve lisans...

    Ekim ayı için kamuya değişik bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve kamu kuruluşları alım yapacak. Bu anlamda yeni iş arayanlar ya da kamu müessese ve kuruluşlarında iş sahibi olmak isteyen bütün vatandaşların merak ettiği Ekim ayı memur alımları duyuruları başladı. Başvuru gerçekleştirmek isteyen adayların kurum ve kuruluşlar doğrultusundan belirti edilen birtakım nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. 2021 Ekim ayı KPSS'li KPSS koşulsun memur ve personel alımı müracaat şartları ve resmi ilanlar...

    takvim.com.tr
    KPSS’li KPSS şartsız 2021 Ekim ayı şartsız memur ve personel alımı

    2021 Ekim ayı KPSS'li KPSS şartsız memur ve personel alımı müracaat şartları ve resmi ilanlar merak ediliyor. 2021 senesi Ekim ayı ilanları yayımlandı. Binlerce personel ve memur alımı yapılacak. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına memur personel alımları amacıyla müracaatlar yalnızca kurumların belirttiği şekilde yapılacak. Bu yönde kurumlara müracaat yolları, şahsen, e-Posta ve Online olarak yapılmaktadır. Adaylar müracaatlarını yalnızca son müracaat gününe kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Kamuya alım yapacak kurum ve kadrolar ile ilgili detaylar haberimizde.

    EKİM AYI MEMUR PERSONEL ALIMI DETAYLARI:

    Eylül ayının bitmesi ile birlikte henüz atanamayan veya yeni mezun olan adaylarımız için Ekim ayında yeni ilanlar yayımlanmaya devam edecek. Ekim ayı içerisinde kamu kurum ve kuruluşları bünyelerine alım yapmak için adaylardan memur personel başvurusu alacak. Başvuru yapmak isteyen adayların kurum ve kuruluşlar tarafından belirtilen bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.

    Kamu Memur Alım İlanları

    İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk De3fa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021

    Giresun Alucra Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 15.10.2021

    Çankırı Çardaklı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 20.10.2021

    Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 13.10.2021

    Çankırı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 03.11.2021

    Ticaret Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 20.10.2021

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 19.11.2021

    ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 15.10.2021

    Samsun Bafra Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 12.11.2021

    Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Personel Alım İlanı 18.10.2021

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 12.11.2021

    Adıyaman Samsat Belediyesi Memur Alım İlanı 03.11.2021

    Burdur Tefenni Belediyesi Memur Alım İlanı 15.11.2021

    Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 20.10.2021

    Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 12.11.2021

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yard. Alım İlanı 26.10.2021

        ÇSGB Çalışma Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı 07.11.2021

        Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Giriş Sınavı 28.10.2021

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 26.10.2021

        Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 15.10.2021

        Adalet Bakanlığından Personel Alımı 10.11.2021

        Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı

        Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021

        Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 17.10.2021

        Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 30.10.2021

        Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021

        Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021

        Ankara Türksat BT Analiz Pers. Alımı 15.10.2021

        Ankara Türksat BT Veri Madenciliği Veri Analizi Personeli Alımı 15.10.2021

        Ankara Türksat BT Yazılım Glş. Pers. IFS Alımı 15.10.2021

        Ankara Türksat BT Yazılım Glş. Pers. Alımı 15.10.2021

        Ankara Türksat BT Test Pers. Alımı 15.10.2021

        Ankara Türksat BT Proje Destek Pers. Alımı 15.10.2021

        İstanbul Maltepe Mataş İnş. Turz. Eğt. Sağ. Danış. H,zm. A.Ş. 15.10.2021

        İstanbul Bakırköy Pers. Hiz. Ltd. Şti. 03.11.2021

        Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 15.10.2021

        Bursa Tarımaş Bursa Tar. Hayv. Peyz. Çevre İnş. San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 18.10.2021

        İzmir Urla İmar Turz. Tekn. Hizm. Tem. Otop. Hizm.Nak. San. Tic. Ltd. Şti. 13.10.2021

        Giresun İl Özel İdaresi Personel A. Ş. 15.10.2021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 13.10.2021

        Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş. Tic. San. A.Ş. 22.10.2021

        Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 13.10.2021

        İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 15.10.2021

        Eskişehir Halk Ekmek San.Tic. A.Ş. 31.10.2021

        İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 15.10.2021

        İzmir Baysan Eğitim Kurumları Danış. Tar. Ürt. San. Tic. A.Ş. 14.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 13.10.2021 (1)

        Bolu Gökçesu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.10.2021

        İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. Ltş. Engelli Alım İlanı 15.10.2021

        Bolu Mengen Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 16.10.2021

        İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 14.10.2021

        İstanbul KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turz. Ulaş. San. Tic. A.Ş. 15.10.2021

        İzmir Urit Urla İnş. Turz. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 14.10.2021

        Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 14.10.2021

        Hatay İSKENT İskenderun Kent Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 22.10.2021

        Hatay İSKENT İskenderun Kent Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 22.10.2021

        Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 15.10.2021

        Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Haf. Pet. .Ltd. Şti. 14.10.2021

        İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 15.10.2021 (1)

        İstanbul Sarbel Org. Tem. Spor Hiz. İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 13.10.2021

        Çanakkale Kepez Belediyesi Kepez Hizmet Grupları A.Ş 15.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 15.10.2021

        Şanlıurfa Birecik Fırat Hizm. San. Tic. A.Ş. 15.10.2021

        İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 14.10.2021

        Denizli SERBELTAŞ San. Tic. A.Ş. 13.10.2021

        İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. 22.10.2021

        Bartın Gıda İnş. Peyz. Tur. Nak. Eğt. Akar. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 13.10.2021

        İzmir İBB Grandplaza Gıda Turz. İşlt. A.Ş. 15.10.2021

        Bursa Harmancık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.10.2021

        İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 14.10.2021 (1)

        Bursa Kültür ve Sanat Ürün. Turz. Tic. A.Ş. 15.10.2021

        Karaman Karacoğlan Elektrik Ürt. İnş. Tic. Ltd. Şti. 14.10.2021

        İstanbul Bakırköy Pers. Hizm. Ltd. Şti. 14.10.2021

        İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 15.10.2021

        İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Ltd. Şti 15.10.2021

        Mersin Erdemli Personel A.Ş. 13.10.2021

        Mersin Kumkuyu Limonlu İmar İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti. 13.10.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 14.10.2021

        Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 14.10.2021

        Zonguldak Çaybel İmar İnş. KÜlt. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 13.10.2021

        Çorum Uğurludağ Belediyesi Personel Ltd. Şti. 13.10.2021

        Bursa Mustafakemalpaşa Turz. Tes. İşl. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 13.10.2021

        Bursa Mustafakemalpaşa Turz. Tes. İşl. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. Engelli Alım İlanı 13.10.2021

        Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tes. Yapma ve İşl. Birl. Per. Ltd. Şti. 15.10.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 14.10.2021

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 15.10.2021

        Kayseri KAY-TUR Kayseri Turizm Eğitim Kültür Tic A.Ş. 30.10.2021

        Çorum Dodurga Çev. Eğt. Kül. Hiz. ve İnş. Paz. Tic. Ltd. Şti. 14.10.2021

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 15.10.2021 (1)

        Manisa Besot San Tic. A.Ş. 13.10.2021

        Manisa Besot San Tic. A.Ş. 14.10.2021

        Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 13.10.2021

        Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 15.10.2021

        Trabzon Düzköy Belediyesi Personel Ltd. Şti. 14.10.2021

        Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.10.2021

        İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 20.10.2021

        Aydın Efebel Personel Hizm. İnş. Tem. Spor Gıda Jeot. San.ve Tic. Ltd Şti. 13.10.2021

            Bursa Kesbeltaş Tic. A.Ş. 17.10.2021

            Muğla Yatağan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 14.10.2021

            Muğla Yatağan Belediyesi Per. Ltd. Şti. Engelli Alım İlanı 14.10.2021

            Muğla Yatağan Belediyesi Per. Ltd. Şti. Eski Hükümlü Alım İlanı 14.10.2021

            Kocaeli Derince Personel A.Ş. 14.10.2021

            Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 14.10.2021

            Eskişehir Estram Hafif Raylı Sis.Ulaş. San. Tic. A.Ş. 15.10.2021

            İstanbul Asfalt Fabrikaları San. Tic. A.Ş. 15.10.2021

            Ordu OSKİ Pers. A.Ş. 13.10.2021

            Eskişehir Tepebaşı Turz. Sağ. İnş. Tic. A.Ş. 15.10.2021

            İstanbul Bimtaş Pers. Alımı 16.10.2021

            Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik ve Katı Atık Hizm. Ltd. Şti 14.10.2021

            Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik ve Katı Atık Hizm. Ltd. Şti Engelli Alım İlanı 14.10.2021

            Çorum Oğuzlar Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 14.10.2021

            Afyonkarahisar Kılıçarslan Taş. ve Pet. Tem. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 18.10.2021

            Kayseri Ulaşım Tur. İnş. Taah. Tic. A.Ş. Engelli Personel Alımı 15.10.2021

            İstanbul Bakırköy Pers. Hizm. Ltd. Şti. 12.11.2021

            Bursa BURULAŞ San. Tic. A.Ş. 17.10.2021

            Osmaniye Düziçi Belediyesi Tarımsal Yatr. San. Tic. Ltd. Şti 14.10.2021

            İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 15.10.2021

            Çanakkale Geyikli Belediyesi Personel Ltd.Şti. 18.10.2021

            Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 21.10.2021

            Kocaeli GÖLAŞ A.Ş. 13.10.2021

            İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 20.10.2021

            İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 15.10.2021

            İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 15.10.2021

            İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 18.10.2021

            Tunceli Perbaş Turz. Bil. Tem. İnş. Mad. Gıda Ürt. Paz. San. Tic. A.Ş. 18.10.2021

            Aksaray Sarıyahşi Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.10.2021

            KAMU PERSONEL ALIMI TÜM İLANLAR

            13 Ekim

            ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

            23 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

            3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

            ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

            1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

            10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            12 Ekim

            ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

            22 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

            1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            MARMARA ÜNİVERSİTESİ

            31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

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