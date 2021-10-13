KPSS'li KPSS şartsız 2021 Ekim ayı şartsız memur ve personel alımı başvuru şartları ve resmi ilan! Lise, ön lisans ve lisans...

2021 Ekim ayı KPSS'li KPSS şartsız memur ve personel alımı müracaat şartları ve resmi ilanlar merak ediliyor. 2021 senesi Ekim ayı ilanları yayımlandı. Binlerce personel ve memur alımı yapılacak. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına memur personel alımları amacıyla müracaatlar yalnızca kurumların belirttiği şekilde yapılacak. Bu yönde kurumlara müracaat yolları, şahsen, e-Posta ve Online olarak yapılmaktadır. Adaylar müracaatlarını yalnızca son müracaat gününe kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Kamuya alım yapacak kurum ve kadrolar ile ilgili detaylar haberimizde.