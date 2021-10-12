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    • 12.10.2021 10:08
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    • 12.10.2021 10:09
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    Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Marmara Üniversitesi 31 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi fakülte ve branşlarda istihdam edileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için gerekli bilgiler
    Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
    Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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