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    • Memurlar
    • 12.10.2021 15:46
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    • 12.10.2021 15:46
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    Kamuda kariyer hedefleyenler çok sevinecek! KPSS şartlı, şartsız kamu personeli alımı yapılacak! İŞKUR başvuru şartları!

    İş arayan yüzbinlerce vatandaşı kapılar açan İŞKUR’da güncel ilanlar yayınlanmaya devam ediyor ve vatandaşlar yakından takip ediyor. Özellikler kamuda kariyer hedefleyenler İŞKUR üzerinden kamu personel alımı ilanlarını merak ediyor ve KPSS şartı olup olmadığını araştırıyor. KPSS şartlı ve şartsız kamu personeli alımı üzerine tüm İŞKUR ilanlarını haberimizde derledik. Her bir ilanı inceleyerek kariyer hedeflediğiniz mesleğe uygun genel ve özel şartlara bağlı olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. İşte İŞKUR kamu ilanlarına ilişkin güncel tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kamuda kariyer hedefleyenler çok sevinecek!

    Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyenler güncel iş ilanlarını merak ediyor. İŞKUR kamu memur ilanlarında çeşitli meslekler için kariyer fırsatları var. Zabıta memurundan itfaiye erine daha pek çok mesleğe ilişkin güncel ilanları haberimizde derledik. İŞKUR üzerinden KPSS şartlı ve şartsız kamu personeli alımı için istenen genel ve özel şartlar, başvuru sürecine dair tüm bilgilere ilan duyurusunda yer veriliyor. Haberimizden İŞKUR kamu memur alımı ilanlarını inceleyebilirsiniz.

    İŞKUR KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI

    Pek çok kamu kurum ve kuruluşların açık kadrolarına istihdam etmek amacıyla ilanlar yayınlanıyor.

    İşte güncel ilanlar;

    İŞKUR KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal bulunan Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

        BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

        Genel şartlar:

        İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

        a. Türk vatandaşı olmak,
        b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
        c. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
        d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
        e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
        f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

        Özel şartlar: a. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak,
        b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
        c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
        d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
        e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
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        Haberler Memurlar Kamuda kariyer hedefleyenler çok sevinecek! KPSS şartlı, şartsız kamu personeli alımı yapılacak! İŞKUR başvuru şartları!
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