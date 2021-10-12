Kamuda kariyer hedefleyenler çok sevinecek! KPSS şartlı, şartsız kamu personeli alımı yapılacak! İŞKUR başvuru şartları!

Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyenler güncel iş ilanlarını merak ediyor. İŞKUR kamu memur ilanlarında çeşitli meslekler için kariyer fırsatları var. Zabıta memurundan itfaiye erine daha pek çok mesleğe ilişkin güncel ilanları haberimizde derledik. İŞKUR üzerinden KPSS şartlı ve şartsız kamu personeli alımı için istenen genel ve özel şartlar, başvuru sürecine dair tüm bilgilere ilan duyurusunda yer veriliyor. Haberimizden İŞKUR kamu memur alımı ilanlarını inceleyebilirsiniz.
İŞKUR KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI
Pek çok kamu kurum ve kuruluşların açık kadrolarına istihdam etmek amacıyla ilanlar yayınlanıyor.
İşte güncel ilanlar;
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BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal bulunan Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.