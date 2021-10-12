İŞKUR’dan 3.250 TL maaşla çalışma fırsatı! Hem meslek öğrenin hem para kazanın! İŞKUR personel alımı başvuru şartları…

İŞKUR eğitim programları ile mesleği öğreterek çalışma ortamına daha kolay uyum sağlanmasını amaçlıyor. İŞKUR'da kaydı bulunan vatandaşlar güncel personel ilanlarını yakından takip ediyor. 3.250 TL maaş ile personel alımları pek çok ilde devam ediyor ve başvuru şartlarının neler olduğu yakından araştırılıyor. İŞKUR İşbaşı Eğitim Uygulamaları (İEP), kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri, mesleklerini iyi bir şekilde icra etmeleri ve çalışma ortamına uyum sağlayabilmeyi pekiştiriyor. İşte İŞKUR'un bu eğitim programına başvuru nasıl yapılır?
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ŞARTLARI NEDİR?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
- Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
- Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.