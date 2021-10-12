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    • Memurlar
    • 12.10.2021 08:23
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    • 12.10.2021 08:23
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    İŞKUR’dan 3.250 TL maaşla çalışma fırsatı! Hem meslek öğrenin hem para kazanın! İŞKUR personel alımı başvuru şartları…

    Milyonlarca kişiyi istihdam eden ve sunduğu kariyer fırsatları ile hem bireysel hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan İŞKUR personel alımı yapacak. Hem meslek öğrenirken hem de 3.250 TL maaş alabilme fırsatı sunuluyor, üstelik en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Gündemde yoğun ilgi gören İŞKUR personel alımı başvuru şartları merakla araştırılır oldu. Şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR e-şubelerinden ya da resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek. Çalışanlara meslek iyi bir şekilde öğretileceği için çalışma ortamlarına uyum sağlamaları da amaçlanıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    İŞKUR’dan 3.250 TL maaşla çalışma fırsatı!

    İŞKUR eğitim programları ile mesleği öğreterek çalışma ortamına daha kolay uyum sağlanmasını amaçlıyor. İŞKUR'da kaydı bulunan vatandaşlar güncel personel ilanlarını yakından takip ediyor. 3.250 TL maaş ile personel alımları pek çok ilde devam ediyor ve başvuru şartlarının neler olduğu yakından araştırılıyor. İŞKUR İşbaşı Eğitim Uygulamaları (İEP), kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri, mesleklerini iyi bir şekilde icra etmeleri ve çalışma ortamına uyum sağlayabilmeyi pekiştiriyor. İşte İŞKUR'un bu eğitim programına başvuru nasıl yapılır?

    İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ŞARTLARI NEDİR?

    - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    - 15 yaşını tamamlamış olmak,

    - İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

    - Emekli olmamak,

    - Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

    - Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

    - İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

    - Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

    - Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

        Genel sağlık sigortası için prim ödemeleri

        İş kazası ya da meslek hastalığı için sigorta primleri Katılımcıların zaruri olarak gelen giderleri ( günlük olarak belirlenen ücret 77.70, öğrenci kesim için belirlenmiş ücret 58,27, işsizlik ödeneği alan vatandaşlar için belirlenmiş ücret 38,85 TL)Geleceğin meslekleri kapsamı ile belirlenmiş olan meslekler içerisinde yer alanlar için de günlük olarak 85 TL zaruri gider ödemeleri devam ediyor.

        Sanayi sektör meslekleri için düzenleniyor olan işbaşı eğitim programlarında yer almaya devam eden kadınların bakmak ile yükümlü oldukları ve 2 ila 5 yaş arasında çocukları olanlar için 400 TL değerinde bakım destekleri programın başından sonuna kadar olan süreçlerde gerçekleşir.

        İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi

        İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

        İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.
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        Haberler Memurlar İŞKUR’dan 3.250 TL maaşla çalışma fırsatı! Hem meslek öğrenin hem para kazanın! İŞKUR personel alımı başvuru şartları…
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