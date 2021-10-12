Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2021 MEB engelli öğretmen ataması kontenjanları ve kadroları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen atamasının başvuru tarihleri belli oldu. Peki, MEB engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve kadroları açıklandı mı? İşte detaylar...
MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak.
İşte başvuruya dair bilgiler;
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI VE KADROLARI AÇIKLANDI MI?
Bakan Özer, Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." dedi.
Başkan Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirten Bakan Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.