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    • Memurlar
    • 12.10.2021 11:19
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    • 12.10.2021 11:29
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    Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2021 MEB engelli öğretmen ataması kontenjanları ve kadroları!

    Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesini vermişti. Bugün açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvurularının yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, MEB engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve kadroları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    MEB engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen atamasının başvuru tarihleri belli oldu. Peki, MEB engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve kadroları açıklandı mı? İşte detaylar...

    MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

    Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak.

    İşte başvuruya dair bilgiler;

    ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI VE KADROLARI AÇIKLANDI MI?

    Bakan Özer, Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." dedi.

    Başkan Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirten Bakan Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        ENGELLİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Bir önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi;

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

        2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

        3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

        4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

        5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

        6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

        7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

        8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

        9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

        10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

        11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde 2 görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

        12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

        13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.
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