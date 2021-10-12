Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 22 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi fakülte ve branşlarda istihdam edileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için gerekli bilgiler

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, diş hekimliğinde uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi gibi istenilen diğer belgelerin de aslı, noter onaylı sureti, kare kodlu / kontrol numaralı veya başvuru yapılacak birim tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmekte ve onaylı istenilen belgeler onaylandıktan sonra "CD/DVD veya Flash Bellek" ortamına aktarılacaktır.

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

4. Başvuru süresi:

Başvuru Başlama Tarihi : 12/10/2021

Son Müracaat Tarihi ve Saati : 26/10/2021 Saat: 17:30

5. Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekâlet verdiği şahıs tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6. Açılmayan, arızalı, içeriği eksik, boş çıkma vb. CD/DVD veya Flash Belleklerde oluşabilecek teknik aksaklıklarda, sorumluluk başvuru sahibine aittir.

7. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.

8. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

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