OGM 20 şehirde en az ortaöğretim mezunu personel alacak! 2021 OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

OGM taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 47 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre OGM bünyesine personel mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve şoför olmak üzere toplamda 47 sözleşmeli personel alınacak. Başvuruda bulunacak adaylarda en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Peki 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır? OGM 47 personel alımı başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...
2021 OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL BAŞVURU YAPILIR?
OGM personel alım ilanında yer alan bilgilere göre başvuruda bulunacak adaylar, 11- 20 Ekim tarihleri arasında "http://isealim.ogm.gov.tr" adresindeki sistemden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek. Başvurular 20 Ekim 2021 gecesi saat 23:59'da sona erecek.
ALIM YAPILACAK BOŞ KONTENJANLAR!
13 Mühendis
3 Laborant
2 Biyolog
22 Büro Personeli
1 Tekniker
6 Şoför
OGM 47 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK ŞEHİRLER HANGİLERİ?
Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon.