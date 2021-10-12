OGM 20 şehirde en az ortaöğretim mezunu personel alacak! 2021 OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4- Adaylar başvuru tarihinin son günü (20/10/2021) itibariyle Genel ve Özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmektedir.

2.ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1 - 2020 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

2- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak