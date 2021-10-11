ÖSYM hakim savcılık sınavı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı 1.000 hakim savcı alımı 2021

Adalet Bakanlığı hakim savcılık sınavı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı 100 avukatlık mesleğinden 900 adli yargı hakim savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alımı için ilan yayımladı. Adalet Bakanlığı'nın toplamda 1.000 hakim savcı alımı için yazılı sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınavın 4 oturumda İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacağı duyuruldu. Adalet Bakanlığı bin hakim savcı için sınav tarihleri belli oldu, başvuru şartları da a.ıklandı. İşte ÖSYM ile 1.000 hakim savcı alımı sınav tarihleri ve ilan hakkında detaylar...

ADALET BAKANLIĞI 1.000 HAKİM SAVCI ALIMI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı bin hakim savcı alımı için başvurular 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapıp, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Adalalet Bakanlığı hakim savcı sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda, Ankara/Çankaya, İstanbul-1, İstanbul-3 ve İzmir sınav merkezlerinde yapılacak.